Detienen a presunto distribuidor de drogas de la MS-13 en Villanueva

Villanueva, Cortés. En el marco de la Operación Escudo de Honduras, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) detuvieron a un presunto miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés. Al sospechoso se le atribuye el control de la venta y distribución de sustancias ilícitas en dicha zona.

El arrestado fue identificado por las autoridades como Cristhian Josué Paz Sánchez, de 25 años de edad, conocido dentro del mundo delictivo con el alias de Simpson y originario de Choloma.

De acuerdo con las investigaciones e historial delictivo, el sujeto suma alrededor de nueve años de trayectoria en la estructura criminal, donde actualmente figuraba como encargado de plaza en el municipio.

El operativo policial se llevó a cabo en la colonia Sinaí, lugar donde se logró detener a alias Simpson. Durante su captura, los agentes le decomisaron una pistola con su respectivo cargador con seis cartuchos, además de un cargador adicional que contenía 19 proyectiles sin percutir.