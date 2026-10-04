Nervios al mostrar sus papeles alertaron a policías que hallaron marihuana en pick up

Atlántida, Honduras. La Policía Nacional detuvo este domingo 4 de octubre de 2026 a José Darío López Vargas, de 51 años, y María Leticia Cruz Reyes, de 49, durante un retén en la posta de control López Bonito, en El Porvenir, Atlántida.

La captura ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana durante un operativo fijo instalado en la carretera CA-13, como parte del plan de seguridad de la Semana Morazánica. Los agentes detuvieron un vehículo Toyota 22R, color rojo, con placas 01228.

De acuerdo con el reporte preliminar, López Vargas, quien es jornalero y reside en San Juan Pueblo, Masica, Atlántida, conducía el vehículo, mientras Cruz Reyes, ama de casa y residente en San Juan Pueblo, lo acompañaba.

Los agentes de policía le hicieron señal de parada al conductor y solicitaron los documentos a los ocupantes. Según el informe policial, Lopes Vargas se mostró nervioso al momento de presentar los papeles.