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Nervios al mostrar sus papeles alertaron a policías que hallaron marihuana en pick up

La Policía detuvo a una pareja con 30 paquetes de supuesta marihuana en López Bonito, Atlántida. Según el informe, José Darío López Vargas se mostró nervioso al presentar sus papeles

Nervios al mostrar sus papeles alertaron a policías que hallaron marihuana en pick up

Atlántida, Honduras. La Policía Nacional detuvo este domingo 4 de octubre de 2026 a José Darío López Vargas, de 51 años, y María Leticia Cruz Reyes, de 49, durante un retén en la posta de control López Bonito, en El Porvenir, Atlántida.

La captura ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana durante un operativo fijo instalado en la carretera CA-13, como parte del plan de seguridad de la Semana Morazánica. Los agentes detuvieron un vehículo Toyota 22R, color rojo, con placas 01228.

De acuerdo con el reporte preliminar, López Vargas, quien es jornalero y reside en San Juan Pueblo, Masica, Atlántida, conducía el vehículo, mientras Cruz Reyes, ama de casa y residente en San Juan Pueblo, lo acompañaba.

Los agentes de policía le hicieron señal de parada al conductor y solicitaron los documentos a los ocupantes. Según el informe policial, Lopes Vargas se mostró nervioso al momento de presentar los papeles.

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Posteriormente, los policías realizaron un registro del vehículo y encontraron en la paila una llanta de color negro que contenía supuesta marihuana. El reporte preliminar señala que se trataba de 30 paquetes de la presunta droga.

Tras el hallazgo, los agentes se comunicaron con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el fiscal de turno para continuar con el procedimiento correspondiente. La pareja es señalada preliminarmente de tráfico de drogas, por lo que su responsabilidad deberá determinarse conforme avance el proceso.

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Redacción La Prensa
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