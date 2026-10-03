Decomisan caleta de droga que estaba enterrada en un barril en Nacaome

La operación se realizó luego de labores de vigilancia e investigación que señalaban el sector como un posible punto utilizado para ocultar sustancias ilícitas.

Nacaome, Valle. Más de cuatro kilos de supuesta cocaína y 4,500 dosis de presunta piedra crack fueron decomisados por agentes de la Policía Nacional durante una operación de búsqueda ejecutada en una zona montañosa de la aldea El Obraje, en el municipio de Nacaome, Valle.

Durante la inspección del área, los agentes localizaron un barril plástico enterrado, utilizado presuntamente como una caleta para ocultar la droga. En su interior encontraron varios envoltorios que contenían supuesta cocaína y piedra crack.

La evidencia fue trasladada a las instalaciones policiales en Choluteca, donde se realizó el conteo, individualización y embalaje de las sustancias decomisadas.

De acuerdo con el reporte policial, fueron contabilizadas 4,850 bolsitas transparentes con supuesta cocaína, distribuidas en 39 envoltorios, además de 4,500 dosis de presunta piedra crack, contenidas en nueve envoltorios.

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El peso total reportado de la sustancia decomisada asciende a 4 kilos, 1 libra, 14 onzas y 5 gramos, según las autoridades.

Las investigaciones preliminares de la Policía señalan que la droga estaría relacionada con la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), que tendría presencia en el sector.

Las autoridades también indicaron que en una operación anterior fueron detenidas dos personas en posesión de supuesta droga, quienes estarían vinculadas con la misma estructura criminal.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para establecer la procedencia y el destino de las sustancias decomisadas, además de identificar y localizar a otras personas que podrían estar involucradas en el almacenamiento y distribución de droga en la zona.