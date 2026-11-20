Villanueva, Cortés. La captura de cuatro hombres que presuntamente se hacían pasar por empleados del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ha encendido una alerta para los transportistas que circulan por las carreteras de Cortés, especialmente porque los sospechosos utilizaban un vehículo oficial de la institución. Los individuos fueron detenidos durante una intervención policial en la carretera CA-5, a inmediaciones de la colonia Nuevo Chamelecón, en el municipio de Villanueva, luego de que las autoridades recibieran información sobre la presencia de personas que supuestamente ejercían funciones del IHTT sin estar acreditadas. Según el informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los cuatro hombres se desplazaban en un pick-up Nissan NP300 Frontier, color gris, propiedad del Estado y asignado al IHTT, una circunstancia que hacía especialmente llamativa su presencia en la zona.

Al momento de la inspección, ninguno presentó credenciales institucionales ni un contrato laboral que acreditara su vinculación con el IHTT, por lo que fueron detenidos bajo sospecha del delito de usurpación de funciones públicas, en perjuicio de la fe pública. Los capturados tienen 42, 38, 30 y 44 años, y son originarios de Santa Rita, Copán; Taulabé y Las Flores, Comayagua; y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el procedimiento, fueron trasladados a las instalaciones de la DPI en Villanueva y puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones. En grupos de WhatsApp de transportistas de equipo pesado, los conductores habían detectado irregularidades, yse advertían entre ellos, ya que estos supuestos empleados del IHTT, los interceptaban para exigirles pagos y hacer revisiones sin tener montado operativos. Al momento de exigirles documentación que los acreditara como inspectores de transporte se negaban a mostrarla.

Alerta para los transportistas

​El caso pone de relieve un riesgo para los conductores del transporte público: que personas sin autorización se presenten como funcionarios encargados de inspeccionar unidades, verificar documentación o realizar controles en carretera. Aunque los reportes iniciales señalan que los sospechosos suplantaban a empleados del IHTT, las autoridades no han detallado si realizaron cobros ilegales, impusieron supuestas multas o cuántos transportistas pudieron resultar afectados. Tampoco se ha informado cómo los cuatro hombres obtuvieron acceso al vehículo estatal ni si contaban con autorización de algún funcionario para utilizarlo. Estos aspectos deberán esclarecerse durante las investigaciones.

Ante situaciones sospechosas, los transportistas pueden solicitar la identificación institucional de quienes se presenten como inspectores y verificar que los procedimientos se desarrollen por personal debidamente autorizado. El IHTT mantiene habilitada la línea de WhatsApp 9999-3080 para recibir denuncias sobre irregularidades en el servicio de transporte público. La institución también ha informado que fortalece su capacidad operativa mediante la incorporación de unidades motorizadas destinadas a ampliar las labores de desplazamiento y supervisión del transporte público.