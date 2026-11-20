San Pedro Sula, Honduras. Esteban Gimercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo , considerado un terrorista en Honduras, estaría operando con apoyo tecnológico de miembros del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Esto es parte de los resultados investigativos que realizaron agentes de inteligencia de la Policía Nacional, indicaron fuentes policiales al Diario LA PRENSA. Luego de la matanza ocurrida la madrugada del miércoles, en la que perdieron la vida 12 personas durante cuatro ataques perpetrados en las comunidades de Pacayal y Vallecillo, en Yorito, Yoro, circularon en redes sociales videos de Ferrera Rodas atribuyéndole el hecho a la banda del Cartel del Diablo, estructura criminal en la que figura como cabecilla.

Su presencia en Facebook volvió a aparecer luego de que suspendiera su cuenta varias horas. En el material audiovisual, también reta a la Policía y amenaza con actuar si las autoridades no dejan libre a su madre Juana Rodas Cálix (de 60 años), capturada el 15 de noviembre en la aldea Chilindrones del municipio de Sulaco. "Mi mamá no debe nada. La foto que miran ahí fue una foto que yo le dije que nos tomáramos, porque hacía tiempo que no la mirábamos... Yo les voy a decir algo, hay que ser realistas, ustedes (la Policía) a mí no me van a capturar y tampoco me van a poder matar, pero ustedes no quieren dar el brazo a torcer", se escucha en el audio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En otra parte dice: "Yo les voy a decir algo, el entrenamiento mío es mejor que el de ustedes, mejor, supermejor; yo sé por qué les digo. Entonces yo solo les digo, suelten a mi mamá y la onda va a estar tranquila. Suelten a mi mamá porque no debe nada. Por eso la agarraron ustedes, porque pensaban que yo me iba a entregar. No, no sean pen... ¿Cómo me voy a entregar yo? Aquí va a haber plomo y recuerden una cosa: el día que me hallen, nos vamos a matar...”.

Apoyo Tecnológico

Es precisamente con la edición de estos audios que recibiría ayuda Esteban Gumercindo Rodas, señalan las autoridades de inteligencia. Según explicaron, miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación tienen tecnología que procesa los videos que les mandan y la voz de alias El Diablo y luego los reproducen en cuentas de redes que estos manejan.

Todo se realizaría para evitar que la Policía rastree a Ferrera Rodas, quien cuenta con entrenamiento militar y conocimientos criminales del cártel mexicano tras haber vivido en ese país, dijeron. Asimismo, manifestaron que estas personas mexicanas ya están identificadas y que buscan apoyo auxiliar a través de Interpol para que los ubiquen. Aseguraron que no se descarta que Honduras solicite una petición de extradición desde México y, si viven en otros países, que estos también colaboran con sus capturas y sean puestos a la orden de la justicia hondureña. Sobre este tema se refirió Gerzón Velázquez, ministro de Seguridad, al afirmar que "hemos identificado que hay autores criminales fuera del país y sabemos de uno que ha estado administrando ciertas cuentas en redes sociales. Él está plenamente identificado, sería un autor intelectual y estamos haciendo las coordinaciones a través de los mecanismos legales para poderlo capturar". Víctor Manuel Sánchez Valdés, analista mexicano, se pronunció sobre la situación de seguridad en cuanto al Cartel del Diablo y advirtió que Honduras debe evitar los errores de México: capturar a los cabecillas sin desmantelar las estructuras criminales.