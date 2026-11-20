Madrid, España.

España-Francia, Países Bajos-Portugal, Noruega-Inglaterra y Bélgica-Alemania son las eliminatorias de los cuartos de final de la Liga de Naciones, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). La ida será en terreno de España, Países Bajos, Noruega y Bélgica, como segundos de grupos, en marzo de 2027, mientras que la vuelta se jugará en el campo de Francia, Alemania, Portugal e Inglaterra los días 28 o 30 de marzo, según informó la UEFA. Los cuatro ganadores jugarán la Final a Cuatro del torneo, cuyas semifinales serán el 9 y 10 de junio. La final y el duelo por el tercer puesto serán el 13 de junio. La sede de ambas rondas está aún por designar.

En el acto de este viernes también se sortearon las eliminatorias de promoción del nivel B al A (Bosnia-Herzegovina-Dinamarca, Hungría-Serbia, Irlanda-Croacia y Eslovenia-Gales) y del B al C (Estonia-Rumanía, Bielorrusia-Israel, Islas Feroe-Georgia y Chipre-Macedonia del Norte).

ESPAÑA-FRANCIA LA LLAVE MÁS ATRACTIVA

La campeona del mundo se enfrentará a la Selección de Francia de Zinedine Zidane con la que reeditará las semifinales del pasado Mundial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En caso de repetir victoria y clasificarse a la semifinal, el potencial rival de 'la Roja' saldrá del ganador del Países Bajos-Portugal. Por el otro lado se conformará de los ganadores del Bélgica-Alemania y el Noruega-Inglaterra, como también se decidió por sorteo.

Kane-Haaland, el duelo de los 161 goles con sus selecciones

Sólo la superó Inglaterra, la mejor de todas en el global de los cuatro grupos de la Liga de Naciones, por puntos y por diferencia de goles. La inigualable selección de Thomas Tuchel, que ha dado un paso adelante inequívoco, fiel reflejo de su victoria contra España, y liderada por Harry Kane se mide al último equipo que se clasificó para los cuartos de final: Noruega, que ganó 2-3 en Dinamarca en el minuto 96 y de penalti. El gol que lo cambió todo para ella (hasta entonces estaba destinada a jugar los 'play off' por la permanencia en la Liga A y pasó a disputar los cuartos de final), lo marcó Erling Haaland, enfrentado en marzo a Harry Kane, el vigente Balón de Oro, ahora por el acceso a semifinales.

The UEFA Nations League quarter-final draw ✅#NationsLeague https://t.co/LmcE2aZAiy — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026

Cruces de cuartos de final de la Liga de Naciones: