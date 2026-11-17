Copenhague, Dinamarca.

Un penalti transformado por Haaland en el descuento culminó la remontada noruega en Parken (2-3), que mete a su equipo en cuartos de final y manda a Dinamarca a luchar por no bajar a la segunda división de la Liga de Naciones. Lo tuvo muy de cara Dinamarca, que se puso con 2-0 a los quince minutos, pero Noruega se levantó y remontó con juego y goles frente a un rival que pecó de exceso de conservadurismo y acabó entre pitos, tres días después de golear con brillantez a Portugal a domicilio.

A Noruega no le valía otro resultado que la victoria, y el equipo de Ståle Solbakken -que regresaba por primera vez al estadio donde vivió una década brillante como técnico del Copenhague- salió valiente presionando arriba y buscando el gol. Haaland, con un tiro con la derecha que paró Hermansen, dio el primer aviso. Tanta calidad tiene Noruega de medio campo hacia adelante como limitada es en defensa. Heggem, quiso cortar un pase a Isaksen y acabó vendiendo a Nyland, que recuperaba la titularidad en la portería, y regalándole el gol a Højlund, que empujó el balón sobre la raya sin oposición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Y cuatro minutos después, un gran centro de Isaksen lo cabeceó a gol a bocajarro el capitán Højbjerg. Noruega acusó el golpe y estuvo noqueada unos minutos. Nusa reanimó a su equipo con un eslalon dentro del área que finalizó con la izquierda y desvió Hermansen. Haaland hizo el 2-1 en un cabezazo, pero el tanto fue anulado por mano previa.

Hermansen se empeñó en devolverle el regalo al rival con un recorte fallido ante Ødegaard, que le robó la cartera y le dio el gol a Haaland. Noruega rozó el empate en tres saques de esquina casi seguidos, sobre todo, en un cabezazo de Berge que Højbjerg salvó sobre la raya. No cambió el escenario en el arranque de la segunda parte. Era el equipo de Solbakken el que mandaba, liderado por Ødegaard, con Dinamarca esperando una contra para sentenciar. La tuvo Isaksen, con una gran jugada personal, pero su pase de la muerte lo salvó Ryerson. Y, en la siguiente jugada, Haaland cabeceó fuera por poco un centro de Nusa. El seleccionador danés, Brian Riemer, ayudante en su día de Solbakken en el Copenhague, sacó a Damsgaard para meter a Froholdt y darle más solidez al mediocampo. No sirvió de mucho. Era Noruega la que seguía apretando, con Nusa desatado, Ødegaard moviéndose por todo el frente de ataque y Haaland extrañamente fallón. Pero los goles no llegaban. Ni de la forma más inesperada, con el central Ajer regateando dentro del área y estrellando un disparo en el palo. El inevitable empate empezó de nuevo con Nusa, imparable cada vez que arrancaba y que encontró a Bobb. Su pase atrás lo estrelló Schjelderup en el poste, pero el rechace lo transformó, con suspense, Ødegaard.