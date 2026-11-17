Brasil goleó 0-7 a Singapur en un amistoso internacional disputado este martes 17 de noviembre. Vinícius fue la gran figura del encuentro al conseguir su primer hat-trick con la selección brasileña.
El delantero del Real Madrid firmó una actuación espectacular ante Singapur, demostrando su capacidad goleadora en un partido que parecía ideal para recuperar confianza.
Vinícius anotó tres goles en la primera parte, convirtiéndose en el gran protagonista de la goleada brasileña y consiguiendo su primer triplete con la selección absoluta.
El brasileño encontró portería en los minutos 9, 15 y 21. Una exhibición ofensiva que confirmó su protagonismo en el contundente triunfo por 0-7.
Con el brazalete de capitán, Vinícius lideró el ataque brasileño y dejó claro que, incluso después de marcar tres goles, su ambición competitiva seguía intacta.
En el minuto 60, el cuerpo técnico decidió retirar al delantero para dar entrada a Allan. La reacción de Vinícius dejó imágenes de evidente descontento.
El atacante abandonó el terreno de juego con gestos de frustración. Pese a su gran actuación, no parecía satisfecho con tener que dejar el partido antes de lo esperado.
Después del encuentro, el brasileño rompió el silencio y reconoció que esperaba jugar más tiempo: «Estaba acordado que jugaría 15 o 20 minutos más».
El futbolista también explicó que siempre quiere permanecer en el campo para seguir marcando goles. Su deseo de ampliar su cuenta goleadora estuvo detrás de su reacción.
El seleccionador italiano no pudo dirigir desde el banquillo debido a la sanción recibida ante Japón. Su ausencia de la zona técnica añadió un ingrediente particular a la polémica del cambio.
Aunque reconoció su frustración por el cambio, Vinícius quiso rebajar la polémica y aseguró que entendía que otros compañeros también necesitaban participar.
Brasil cerró el amistoso con un contundente 0-7 ante Singapur. Vinícius fue la estrella de la noche, aunque su reacción al ser sustituido terminó robándose buena parte de los titulares.