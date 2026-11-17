Tegucigalpa. El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras ha comenzado a recoger muestras de ADN para identificar a hondureños fallecidos en el exterior, entre ellos algunos que combatieron en la guerra en Ucrania como parte de las filas rusas tras ser supuestamente engañados con falsas promesas de empleo.

La recolección de muestras se inició atendiendo una petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo este martes a periodistas la portavoz de Medicina Forense de la Fiscalía, Issa Alvarado.

Alvarado explicó que en los laboratorios de Medicina Forense se hacen “los perfiles genéticos” y luego se envían a la Cancillería para que los traslade al país donde haya fallecido algún hondureño.

Según la directora de Protección del Hondureño Migrante, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nancy López, al menos 44 nacionales han viajado este año a Rusia, al parecer engañados con una oferta laboral en ese país y enviados a entrenamientos militares y posteriormente al frente de guerra.