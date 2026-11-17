Tegucigalpa. Un juez dictó este martes que Sonia Isabel Chévez y Héctor Mauricio Acosta Chévez, propietarios de un hotel de montaña en Tatumbla, Francisco Morazán, se defiendan en libertad. Están acusados por el delito de homicidio imprudente tras el fallecimiento de una pareja en sus instalaciones en octubre de 2025.

Tras celebrarse la audiencia de declaración de imputados, ambos señalados podrán defenderse en libertad bajo las condiciones de no salir del país y presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado, según confirmó la portavoz del Ministerio Público, Bárbara Castillo. El tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 27 de noviembre a las 9:00 de la mañana, etapa en la que se evacuarán los medios de prueba. "Presuntamente los acusados son los propietarios de este hotel de montaña donde aparecieron estas dos personas sin vida en las instalaciones del mismo. Presuntamente, la muerte fue por monóxido de carbono, pero recordemos que la audiencia inicial es el momento oportuno para presentar los medios de prueba", indicó Castillo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse