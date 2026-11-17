Nueva York, Estados Unidos. El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió este martes "la responsabilidad de sus errores" y dijo que quiere recuperar su carga si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el jueves pasado. "Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

Según dijo, desde su renuncia ha recibido "una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes" de Nvidia para regresar como director ejecutivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario vuelva a liderar la compañía, al igual que el magnate Elon Musk, que se ha sumado a una campaña para apoyar a Huang y que ha recabado más de 180.000 firmas.

Huang, que estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial (IA) por más de tres décadas, reconoció en el mensaje que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El pasado jueves, dimitió sus funciones con carácter inmediato después de que se desvelara que había mantenido al menos tres relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una empresaria chica acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Pekín. Las otras dos las permanecieron con empleadas de la compañía a la que se dirigía.

El idilio con Alice Huang, la empresaria china, llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para esclarecer si pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía. Huang comparará el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada. "Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo", afirmó Huang en la carta de este martes.