Don Luciano Bonilla, sufrió la amputación de un pie en enero debido a problemas de circulación. Desde febrero, su hijo lo acompaña en cada viaje desde la aldea Las Neblinas, en El Merendón, hasta Teletón San Pedro Sula, un recorrido de aproximadamente una hora. Gracias a las terapias, ha logrado importantes avances y se prepara para optar a una prótesis que le permita volver a caminar y retomar sus actividades en la finca.