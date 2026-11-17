Desde El Merendón y los campos bananeros de La Lima, dos pacientes llegan hasta Teletón San Pedro Sula para recibir terapias que les permitan recuperar movilidad, autonomía y confianza después de enfrentar complicaciones de salud.
El terapeuta Emiliano Crespin acompaña el proceso de rehabilitación de Leonardo Gutiérrez, quien sufrió un derrame cerebral y desde hace aproximadamente dos meses recibe atención en Teletón San Pedro Sula. El paciente llega dos veces por semana desde el campo bananero Copén, La Lima, acompañado de Mirna Rodríguez, quien destaca los avances que ha logrado desde que comenzó el tratamiento. Durante sus visitas recibe terapias para recuperar la movilidad de la mano y el pie, así como las funciones del lenguaje.
Leonardo Gutiérrez trabaja en una empresa de los campos bananeros y tenía previsto jubilarse en noviembre; sin embargo, el derrame cerebral que sufrió y su condición de incapacidad han complicado el proceso. Mientras enfrenta esta situación laboral, viaja dos veces por semana desde el campo bananero Copén, en Adelante, Lima, hasta Teletón San Pedro Sula.
Las ganas de volver a caminar y recuperar la independencia se han convertido en el principal motor de Luciano Bonilla Romero, un hombre de 84 años que, después de perder uno de sus pies por problemas de circulación, encontró en Teletón San Pedro Sula una oportunidad para volver a realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana.
Don Luciano Bonilla, sufrió la amputación de un pie en enero debido a problemas de circulación. Desde febrero, su hijo lo acompaña en cada viaje desde la aldea Las Neblinas, en El Merendón, hasta Teletón San Pedro Sula, un recorrido de aproximadamente una hora. Gracias a las terapias, ha logrado importantes avances y se prepara para optar a una prótesis que le permita volver a caminar y retomar sus actividades en la finca.
El terapeuta Emiliano Crespin acompaña los procesos de rehabilitación de los pacientes en Teletón San Pedro Sula, donde, mediante terapias especializadas, trabaja para que cada persona recupere movilidad, autonomía y calidad de vida, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.
Cada jornada de rehabilitación representa un esfuerzo compartido entre pacientes, familiares y terapeutas. En Teletón, niños, adolescentes y adultos, sin límite de edad, reciben atención y acompañamiento profesional para avanzar en su recuperación, fortalecer su independencia y mejorar su calidad de vida.
Las familias de los pacientes también se suman al llamado para respaldar la campaña de Teletón 2026, que se realizará el 11 y 12 de diciembre bajo el lema «Voluntad en Acción», con una meta de recaudación de 80 millones de lempiras. Los fondos permitirán continuar brindando atención y terapias a niños, adolescentes y adultos que buscan recuperar su autonomía y mejorar su calidad de vida.