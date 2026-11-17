San Pedro Sula, Honduras. El Instituto de Conservación Forestal (ICF) remitirá en un plazo de 10 días el borrador del decreto sobre la delimitación de la montaña del Merendón para su revisión en el Congreso Nacional, revelaron las autoridades de la institución. Los representantes de las comunidades de Cofradía, El Zapotal, Armenta, El Retiro, Los Pinos, Las Delicias del Norte y otras localidades esperaban que el tema se discutiera durante el Congreso Móvil, realizado en la capital industrial; Sin embargo, esto no ocurrió. Julio César Velásquez, líder del sector de Cofradía, lamentó que el decreto no se haya enviado a tiempo para que pudiera aprobarse durante el Congreso Móvil. Asimismo, manifestó su preocupación porque todavía no se concreta la remisión del documento al Ejecutivo y al Congreso Nacional y hay más de 70 mil familias en problemas.

“Confiamos que el ICF mande el documento al Congreso Nacional para que dejen la delimitación clara pues al final solo nosotros, que no podemos ni siquiera sacar un préstamo por estar en una zona de reserva, sabemos el problema en que vivimos”, dijo el dirigente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La petición respetuosa que hacen al Congreso Nacional es que deje claro que ese decreto no puede modificarse constantemente, porque eso genera una gran incertidumbre y no es justo, pues es lo que ha estado pasando, expresó el dirigente. "Nosotros nos alegramos que decidan que El Merendón ya no será parque nacional, pero no solo es eso pedimos que se respete la medición pues muchas comunidades quedaron en problemas con unos cambios que se hicieron y eso ya estaba solucionado pero, se volvió a complicar", dijo. "En este momento y con esas modificaciones que hicieron hasta la CA-4 está dentro de la zona de reserva, imagínense ustedes", expresó el dirigente. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dijo que esperarán la propuesta de enviar el ICF, ya que se trata de proteger El Merendón y apoyar a las comunidades que enfrentan problemas. "Nos hubiera gustado decidir esta situación en ese Congreso Móvil, pero se discutirá cuando llegue y ojalá sea pronto. Por el momento se aprobó lo que presentó el diputado Pablo Munguía y se invertirán 3.9 millones de lempiras en mantener, reparar 8 kilómetros des La Primavera hasta Las Torres de Hondutel".

Por su parte, Yuri Sabas, vicepresidente de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, explicó que el Congreso Nacional está a la espera de que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) remita el decreto para delimitar El Merendón. Según Sabas, ya existen consensos sobre el contenido del decreto y únicamente esperan que el ICF les envíe el borrador. Daisy Andonie, diputada por Cortés, explica que todo lo que beneficia a la población de Cortés será respaldado y quedó clara que se dará la agilidad correspondiente a un tema de interés. "Nosotros vamos a votar por lo que la población necesita, como diputados de Cortés estamos pendientes de ese tema del Merendón y nos interesa que se preserve esta zona todos necesitamos estabilidad jurídica en ese tema", dijo.

Ariel Montoya, miembro de la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, considera que el desarrollo sostenible y las consultas comunitarias deben ser tomados en cuenta en la nueva delimitación de la cordillera de El Merendón. Montoya asegura que es un tema que esperan llegue al Congreso Una vez el ICF lo envíe. Cabe señalar que el ICF tras conocer las 22 oposiciones presentadas procedió a la realización de mesas técnicas interinstitucionales e internas para conocer lo