Banasupro, mercados y supermercados: ¿dónde cuesta menos el cartón de huevos?

San Pedro Sula, Honduras. El precio del cartón de huevos presenta diferencias entre supermercados, mercados, pulperías y establecimientos de venta de productos básicos en San Pedro Sula, donde los consumidores pueden encontrar valores que van desde los 95 hasta los 153 lempiras, dependiendo del tamaño, la marca y el punto de comercialización. Durante 2026, los precios de este producto han registrado diversas variaciones, generando diferencias en el costo de uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares hondureños. Como parte de los acuerdos entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y el sector avícola, se establecieron precios diferenciados para su comercialización en establecimientos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), ferias autorizadas y puntos de venta móviles. De acuerdo con los valores establecidos en el convenio, el cartón de 30 huevos pequeños se fijó en 95 lempiras, el mediano en 114 y el grande en 120 lempiras. Estos precios corresponden a los puntos de venta contemplados en el acuerdo.

En un recorrido por diferentes establecimientos de San Pedro Sula, Diario LA PRENSA constató que en algunos supermercados el cartón de huevos se comercializa entre 144 y 153 lempiras, según la marca y el tamaño del producto. Entre los precios registrados figuran presentaciones de 153, 151, 147 y 146 lempiras. En otros establecimientos se encontraron valores de 145.99 y 144 lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los puntos de venta de Banasupro, el cartón de 30 huevos medianos se mantiene a 95 lempiras, convirtiéndose en una de las alternativas de menor costo para los consumidores. En los mercados sampedranos, el cartón de huevos grandes oscila entre 135 y 140 lempiras, mientras que el mediano se encuentra entre 120 y 130 lempiras, dependiendo del establecimiento.

En las pulperías de distintas colonias de la ciudad, los consumidores también pueden adquirir huevos por unidad. Los precios registrados oscilan entre cinco y seis lempiras, aunque pueden variar de acuerdo con la zona y el establecimiento.