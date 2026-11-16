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Banasupro, mercados y supermercados: ¿dónde cuesta menos el cartón de huevos?

Un recorrido de LA PRENSA revela diferencias en los precios del cartón de huevos. Los valores dependen del tamaño, la marca y el establecimiento

  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 06:01 -
  • Laura Amaya
Banasupro, mercados y supermercados: ¿dónde cuesta menos el cartón de huevos?

Aunque el precio del cartón de huevos depende de su tamaño, los vendedores reportan variaciones en las tres presentaciones: pequeña, mediana y grande.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. El precio del cartón de huevos presenta diferencias entre supermercados, mercados, pulperías y establecimientos de venta de productos básicos en San Pedro Sula, donde los consumidores pueden encontrar valores que van desde los 95 hasta los 153 lempiras, dependiendo del tamaño, la marca y el punto de comercialización.

Durante 2026, los precios de este producto han registrado diversas variaciones, generando diferencias en el costo de uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares hondureños. Como parte de los acuerdos entre la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y el sector avícola, se establecieron precios diferenciados para su comercialización en establecimientos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), ferias autorizadas y puntos de venta móviles.

De acuerdo con los valores establecidos en el convenio, el cartón de 30 huevos pequeños se fijó en 95 lempiras, el mediano en 114 y el grande en 120 lempiras. Estos precios corresponden a los puntos de venta contemplados en el acuerdo.

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En un recorrido por diferentes establecimientos de San Pedro Sula, Diario LA PRENSA constató que en algunos supermercados el cartón de huevos se comercializa entre 144 y 153 lempiras, según la marca y el tamaño del producto.

Entre los precios registrados figuran presentaciones de 153, 151, 147 y 146 lempiras. En otros establecimientos se encontraron valores de 145.99 y 144 lempiras.

En los puntos de venta de Banasupro, el cartón de 30 huevos medianos se mantiene a 95 lempiras, convirtiéndose en una de las alternativas de menor costo para los consumidores.

En los mercados sampedranos, el cartón de huevos grandes oscila entre 135 y 140 lempiras, mientras que el mediano se encuentra entre 120 y 130 lempiras, dependiendo del establecimiento.

El precio del cartón de huevos mantiene una tendencia al alza en los últimos meses. Vendedores señalan que, aunque los primeros aumentos fueron de cinco lempiras, el ajuste de hasta 10 lempiras ha sido un impacto al pueblo hondureño.

El precio del cartón de huevos mantiene una tendencia al alza en los últimos meses. Vendedores señalan que, aunque los primeros aumentos fueron de cinco lempiras, el ajuste de hasta 10 lempiras ha sido un impacto al pueblo hondureño.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

En las pulperías de distintas colonias de la ciudad, los consumidores también pueden adquirir huevos por unidad. Los precios registrados oscilan entre cinco y seis lempiras, aunque pueden variar de acuerdo con la zona y el establecimiento.

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Estas diferencias representan un factor que los compradores toman en cuenta al momento de realizar sus compras, especialmente las familias que adquieren este producto de manera frecuente.

El huevo es uno de los alimentos presentes en la dieta diaria de los hondureños. Además de su consumo en los hogares, forma parte de los ingredientes utilizados por restaurantes, comedores y pequeños negocios de comida, por lo que las variaciones en su precio también repercuten en los costos de preparación de alimentos.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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