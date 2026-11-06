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"No es un deporte extremo": viajar en rapiditos con puertas abiertas es un riesgo diario

Usuarios denuncian que los rapiditos trasladan pasajeros con las puertas abiertas y sin ayudantes. Tránsito advierte sobre los riesgos y aplica multas de L600 a los conductores infractores

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
No es un deporte extremo: viajar en rapiditos con puertas abiertas es un riesgo diario

Pese a los operativos de las autoridades de Tránsito, algunos conductores del transporte público continúan cometiendo infracciones que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros en San Pedro Sula.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Viajar en buses rapiditos con las puertas abiertas se ha convertido en una práctica recurrente en varias rutas de transporte público de la zona norte, una situación que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y que ha generado cuestionamientos entre los ciudadanos y las autoridades de Tránsito.

Las unidades que circulan con las puertas abiertas, mientras los pasajeros viajan cerca de la entrada o incluso sujetos a la estructura del vehículo, han quedado bajo la lupa de la población. Ante estas irregularidades, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) han desarrollado operativos en distintos puntos y han decomisado y sancionado a conductores.

Las denuncias también han llegado a las redes sociales de Diario LA PRENSA, donde los usuarios han compartido sus experiencias y cuestionado las condiciones en que se presta el servicio.

Zulaid Sánchez Rodas comentó que algunos conductores justifican esta práctica por la falta de recursos para pagar a un ayudante. Según relató, utiliza estas unidades para llevar y recoger a su hija del kínder y ha escuchado ese argumento entre los transportistas.

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"Lo están haciendo porque algunos dicen que no les da para pagar ayudante. Yo viajo porque voy a dejar y a traer a mi niña al kínder y eso es lo que dicen", expresó.

Este bus rapidito fue captado por ciudadanos mientras trasladaba pasajeros prácticamente colgados de la puerta, una práctica que aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro la integridad de los usuarios.

Este bus rapidito fue captado por ciudadanos mientras trasladaba pasajeros prácticamente colgados de la puerta, una práctica que aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro la integridad de los usuarios.

 (Foto: Cortesía)

En la misma línea, Tania Erazo señaló que la ausencia de ayudantes es cada vez más frecuente en las rutas. "Ya la mayoría de las rutas andan sin ayudante», comentó, y agregó que «eso ya es natural verlo".

Otros usuarios, como Charly July y Delcid Rodríguez Amaya, también cuestionaron que esta situación se observe tanto en unidades grandes como pequeñas.

El subinspector Luis Soto, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, manifestó a LA PRENSA que los conductores que transportan pasajeros con las puertas abiertas son sancionados por las autoridades.

Explicó que los videos publicados por ciudadanos en redes sociales y distintas plataformas se han convertido en un apoyo para identificar estas irregularidades y dar seguimiento a las denuncias.

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El funcionario enfatizó que el transporte público debe ofrecer un servicio seguro y no exponer a los usuarios a situaciones que pongan en peligro su integridad. "Esto no es un deporte extremo", señaló al referirse a las condiciones en que algunos pasajeros son trasladados.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y atienden las denuncias ciudadanas para detectar irregularidades en el transporte público, exigir el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes que pongan en riesgo a los pasajeros.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia y atienden las denuncias ciudadanas para detectar irregularidades en el transporte público, exigir el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir accidentes que pongan en riesgo a los pasajeros.

 (Foto: Héctor Paz/LA PRENSA)

Soto indicó que llevar personas prácticamente colgando de las unidades no forma parte de un servicio adecuado ni puede justificarse como una manera de ahorrar tiempo, incluso cuando los usuarios tienen prisa por llegar a sus destinos.

Asimismo, recordó que los ciudadanos también deben evitar abordar unidades que no ofrecen condiciones mínimas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades de Tránsito, los conductores que incurren en esta falta se exponen al decomiso de la unidad y a una multa de 600 lempiras. En caso de reincidencia, las sanciones pueden variar.

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Las autoridades mantienen los operativos para detectar estas prácticas, mientras hacen un llamado a los transportistas a respetar las medidas de seguridad y a los pasajeros a no exponerse abordando unidades que circulan con las puertas abiertas.

La advertencia es clara: la prisa por llegar al destino no debe estar por encima de la vida de quienes utilizan diariamente el transporte público.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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