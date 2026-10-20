No hacen caso: rapiditos siguen cometiendo infracciones de tránsito en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Pese a los controles de las autoridades, conductores del transporte público continúan cometiendo infracciones en San Pedro Sula. Ante esta situación, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) decomisó un microbús luego de atender una denuncia ciudadana difundida en redes sociales.

El procedimiento se realizó el lunes 19 de octubre en el bulevar Las Torres, donde agentes de la Jefatura Regional Noroccidental No. 2 requirieron un microbús marca Toyota, color blanco, que presta servicio de transporte público.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se originó tras una denuncia ciudadana y se desarrolló como parte de las acciones de supervisión y control que mantienen las autoridades para verificar el cumplimiento de la normativa vial.

La DNVT fundamentó el decomiso en las disposiciones de los artículos 79 y 102 de la Ley de Tránsito, además de aplicar la infracción establecida en el artículo 98, numeral 12, según el reporte policial.