Mercados sampedranos resienten alza de precios en algunas verduras

San Pedro Sula, Honduras. La baja producción agrícola, asociada a las afectaciones provocadas por las sequías y las inundaciones en distintas zonas del país, comienza a reflejarse en los precios de las verduras que se comercializan en los mercados de San Pedro Sula. Los comerciantes reportan incrementos en productos como el brócoli, la coliflor y la lechuga, cuyos precios esta semana oscilan entre 25 y 30 lempiras, según informó Mario Cruz, vendedor del mercado Dandy. El comerciante explicó que las variaciones responden a las dificultades que enfrentan los productores en diferentes regiones, situación que reduce la disponibilidad de algunos alimentos y presiona sus precios al alza. El tomate se vende entre 15 y 18 lempiras, mientras que la libra de papa cuesta 20 lempiras. Este último producto había alcanzado hasta 30 lempiras semanas atrás, por lo que su precio ha registrado una disminución.

Uno de los productos que continúa con un costo elevado es la cebolla roja, que se mantiene entre los alimentos que más resienten los consumidores al momento de realizar sus compras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los locatarios indicaron que gran parte de los productos que llegan a los mercados sampedranos procede de Guatemala, mientras que otras verduras se abastecen de zonas productoras hondureñas, principalmente de Intibucá, La Paz y, en algunas ocasiones, de El Merendón.

Pese a las variaciones de precios, los vendedores mantienen abastecidos sus negocios para atender la demanda de los consumidores. Sin embargo, reconocen que las condiciones climáticas pueden afectar la producción y el suministro de determinados alimentos. La libra de zanahoria cuesta 15 lempiras y la de repollo, 12 lempiras. En el caso de los granos básicos, la libra de frijoles se comercializa a 22 lempiras, mientras que el maíz se encuentra a 10 lempiras. Entre los precios reportados esta semana, el chile dulce se vende a ocho lempiras por unidad; la libra de cebolla amarilla, a 20 lempiras; el pataste, a 20 lempiras por unidad; y la libra de pepino, a 10 lempiras.

Además de las verduras, los consumidores deben considerar los precios de otros productos de la canasta básica. La libra de carne de res oscila alrededor de 98 lempiras, dependiendo del corte y la calidad, mientras que los cortes prémium se encuentran desde 110 lempiras. La carne de cerdo se vende entre 65 y 75 lempiras la libra. En cuanto a los lácteos, la libra de queso semiseco cuesta entre 85 y 90 lempiras, mientras que el quesillo se encuentra a 60 lempiras. La mantequilla tiene precios desde 22 lempiras, según su calidad. El cartón de huevos se mantiene entre 110 y 120 lempiras, aunque puede alcanzar los 140 lempiras, dependiendo del tamaño.