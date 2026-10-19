  1. Inicio
  2. · San Pedro

¿Viaja en bus? Policía refuerza controles en rutas urbanas de San Pedro Sula

La Daet intensifica patrullajes y controles en San Pedro Sula para prevenir la extorsión y proteger a pasajeros, conductores y ayudantes

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 12:54 -
  • Laura Amaya
¿Viaja en bus? Policía refuerza controles en rutas urbanas de San Pedro Sula

La Daet refuerza los patrullajes y controles preventivos en puntos estratégicos de San Pedro Sula para brindar seguridad a los usuarios y transportistas y combatir la extorsión en el transporte público.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Los operativos de seguridad en las rutas del transporte público de San Pedro Sula se han intensificado como parte de las acciones policiales para combatir la extorsión y proteger a conductores, ayudantes y pasajeros que utilizan este servicio a diario.

Rosa Guadalupe, portavoz de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), informó que la Unidad de Seguridad al Transporte Urbano (Ustu-SPS) mantiene intervenciones focalizadas, patrullajes y controles preventivos en puntos estratégicos de la ciudad y sus principales rutas de circulación.

Las acciones incluyen recorridos constantes en las unidades y sectores donde operan las empresas de transporte público, con el propósito de prevenir hechos delictivos e identificar a presuntos integrantes de estructuras criminales que afectan al rubro.

Mipymes advierten dificultades para competir con comercios chinos

Durante los operativos, los agentes realizan verificaciones vehiculares y consultas de los Documentos Nacionales de Identificación (DNI) mediante el sistema Nacmis (plataforma informática de la Policía Nacional de Honduras), como parte de los procedimientos de control y prevención.

La presencia policial busca brindar mayor tranquilidad a los usuarios del transporte público, así como a conductores y ayudantes que diariamente recorren diferentes sectores de San Pedro Sula para movilizar a la población.

Los operativos se desarrollan en distintos puntos de buses de San Pedro Sula para reforzar la seguridad de los usuarios, conductores y ayudantes del transporte público.

Los operativos se desarrollan en distintos puntos de buses de San Pedro Sula para reforzar la seguridad de los usuarios, conductores y ayudantes del transporte público.

 (Foto: Cortesía )

Estas labores también se extienden a rutas que conectan la ciudad con municipios del Valle de Sula, entre ellos Choloma, La Lima, Villanueva, Potrerillos y El Progreso.

La portavoz de la DaetT recordó a los transportistas y ciudadanos la importancia de denunciar cualquier amenaza o hecho delictivo relacionado con el transporte público.

Más de 35 empresas buscan talento en feria de empleo en San Pedro Sula

Para reportar estos casos, la población puede comunicarse a la línea 143 o al Sistema Nacional de Emergencias 911, canales habilitados para recibir denuncias y solicitar asistencia ante situaciones de riesgo.

Las autoridades mantienen estas acciones preventivas con el objetivo de fortalecer la seguridad en el transporte público y responder a los delitos que afectan a quienes trabajan y se movilizan diariamente en San Pedro Sula.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias