¿Viaja en bus? Policía refuerza controles en rutas urbanas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los operativos de seguridad en las rutas del transporte público de San Pedro Sula se han intensificado como parte de las acciones policiales para combatir la extorsión y proteger a conductores, ayudantes y pasajeros que utilizan este servicio a diario.
Rosa Guadalupe, portavoz de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), informó que la Unidad de Seguridad al Transporte Urbano (Ustu-SPS) mantiene intervenciones focalizadas, patrullajes y controles preventivos en puntos estratégicos de la ciudad y sus principales rutas de circulación.
Las acciones incluyen recorridos constantes en las unidades y sectores donde operan las empresas de transporte público, con el propósito de prevenir hechos delictivos e identificar a presuntos integrantes de estructuras criminales que afectan al rubro.
Durante los operativos, los agentes realizan verificaciones vehiculares y consultas de los Documentos Nacionales de Identificación (DNI) mediante el sistema Nacmis (plataforma informática de la Policía Nacional de Honduras), como parte de los procedimientos de control y prevención.
La presencia policial busca brindar mayor tranquilidad a los usuarios del transporte público, así como a conductores y ayudantes que diariamente recorren diferentes sectores de San Pedro Sula para movilizar a la población.
Estas labores también se extienden a rutas que conectan la ciudad con municipios del Valle de Sula, entre ellos Choloma, La Lima, Villanueva, Potrerillos y El Progreso.
La portavoz de la DaetT recordó a los transportistas y ciudadanos la importancia de denunciar cualquier amenaza o hecho delictivo relacionado con el transporte público.
Para reportar estos casos, la población puede comunicarse a la línea 143 o al Sistema Nacional de Emergencias 911, canales habilitados para recibir denuncias y solicitar asistencia ante situaciones de riesgo.
Las autoridades mantienen estas acciones preventivas con el objetivo de fortalecer la seguridad en el transporte público y responder a los delitos que afectan a quienes trabajan y se movilizan diariamente en San Pedro Sula.