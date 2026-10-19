¿Viaja en bus? Policía refuerza controles en rutas urbanas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Los operativos de seguridad en las rutas del transporte público de San Pedro Sula se han intensificado como parte de las acciones policiales para combatir la extorsión y proteger a conductores, ayudantes y pasajeros que utilizan este servicio a diario.

Rosa Guadalupe, portavoz de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), informó que la Unidad de Seguridad al Transporte Urbano (Ustu-SPS) mantiene intervenciones focalizadas, patrullajes y controles preventivos en puntos estratégicos de la ciudad y sus principales rutas de circulación.

Las acciones incluyen recorridos constantes en las unidades y sectores donde operan las empresas de transporte público, con el propósito de prevenir hechos delictivos e identificar a presuntos integrantes de estructuras criminales que afectan al rubro.