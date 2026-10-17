Los tesoros históricos que conserva el Cementerio General de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Entre mausoleos, esculturas y lápidas centenarias, el Cementerio General San Pedro Apóstol conserva parte de la historia de San Pedro Sula. Este camposanto es considerado un museo a cielo abierto por su riqueza arquitectónica, los personajes que descansan en sus terrenos y las huellas de las comunidades inmigrantes que contribuyeron al desarrollo de la ciudad. Su historia se remonta a 1870, cuando funcionaba a la orilla de la 7 calle. En 1876, durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, un decreto presidencial prohibió establecer cementerios dentro de las poblaciones, por lo que fue necesario buscar terrenos para trasladarlo y ampliar su capacidad ante el crecimiento urbano.

Los vecinos sampedranos solicitaron propiedades adicionales al Estado y algunos también donaron terrenos. El camposanto fue trasladado al antiguo barrio Paz Barahona, donde quedó establecido oficialmente el 23 de enero de 1884.

En su desarrollo también influyeron integrantes de la logia masónica sampedrana y de la juventud cívica unionista, grupos que participaron en decisiones relacionadas con el patrimonio funerario de la ciudad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Arquitectura que cuenta historias

Una de las principales características del cementerio es la diversidad de sus mausoleos, panteones y esculturas funerarias. Las estructuras son renacentistas, neoclásicas, barrocas, árabes y góticas, además de obras eclécticas que combinan elementos de distintas épocas culturales. Se levantaron entre finales del siglo XIX y principios del XX, y reflejan las creencias religiosas y posibilidades económicas de las familias sampedranas y de los inmigrantes que se establecieron en la zona norte de Honduras.

También destacan figuras de ángeles y querubines, cruces, ermitas y tumbas de tambor, con influencias europeas y caribeñas. Algunos mausoleos tienen apariencia de castillo, mientras que otros presentan formas rectangulares y ornamentaciones elaboradas. Entre sus particularidades figuran construcciones de estilo churrigueresco, caracterizado por la abundante decoración propia del barroco español, y capillas de estilo damero asociadas con las décadas de 1960 y 1970.

También se encuentran mausoleos árabes de aproximadamente 3.2 metros de altura y estructuras metálicas que fueron traídas desde Australia. Sin embargo, el crecimiento desordenado de San Pedro Sula durante la década de 1960 también dejó huella en el camposanto. Algunas construcciones verticales carecen de un diseño acorde con el carácter histórico del lugar y afectan la conservación de las evidencias arquitectónicas antiguas.

Entre las figuras históricas sepultadas destaca el doctor Miguel Paz Barahona, quien fue alcalde de San Pedro Sula en 1915 y presidente de Honduras entre 1925 y 1929. Durante su mandato se impulsó la adopción del lempira como moneda oficial. Su tumba se encuentra bajo un árbol de uva de mar y el barrio que rodea el cementerio lleva su nombre. También descansan Andrea y Margarita Gómez, hijas del general cubano Máximo Gómez Báez, reconocido por su participación en la guerra de independencia de Cuba y quien residió durante un tiempo en Honduras. Ambas fueron sepultadas en 1884 y sus lápidas forman parte de las referencias funerarias más antiguas que permanecen visibles en el lugar. Otro de los mausoleos sobresalientes pertenece a Carlos Miselem (1871-1944), integrante de la comunidad inmigrante. Su estructura recuerda a un castillo y presenta elementos góticos.

La familia Viera Fuentes también posee una construcción imponente, con un campanario simbólico y tumbas subterráneas. La memoria del cementerio incluye, además, al futbolista conocido como la Coneja Cardona, el exalcalde Felipe Zelaya, el general Gregorio Ferrera, don Mario Corona y su esposa Coronada Paredes, y la familia Coleman, de origen alemán.

La distribución del cementerio también refleja la diversidad cultural quel caracterizó a San Pedro Sula entre finales del siglo 19 y principios del 20. Sus espacios funerarios se organizaron en sectores vinculados con distintas nacionalidades y creencias religiosas.

Entre ellos figuran el área alemana y europea, relacionada con inmigrantes de Alemania, Inglaterra y otros países que llegaron atraídos por el comercio y las compañías bananeras; el cementerio judío, con lápidas que suelen presentar inscripciones en hebreo; y la sección palestina o árabe, vinculada con familias procedentes principalmente de Belén y zonas cercanas de Oriente Medio.

También existe un área relacionada con la comunidad china, cuyas tumbas incorporan símbolos culturales y combinan tradiciones asiáticas con costumbres locales. Otras zonas albergan a expresidentes, alcaldes, médicos destacados y familias hondureñas vinculadas con la formación de la ciudad moderna. Los mausoleos de estas comunidades permiten observar distintas creencias religiosas, la identidad cultural y la posición social de quienes construyeron sus sepulturas.

En 1995, el cementerio recibió un reconocimiento importante cuando el Congreso Nacional de Honduras lo declaró Patrimonio Histórico Nacional, debido a su valor cultural. Según Eliseo Fajardo Madrid, antropólogo y director del Archivo Histórico Municipal, ante la prohibición de vender nuevos lotes, se respetaron los terrenos adquiridos con anterioridad. Por ello, en 2026 todavía se realizan entierros en espacios reservados. “La restricción permitió aprovechar el terreno mediante mausoleos, nichos y otras construcciones verticales, aunque algunas intervenciones han afectado las estructuras antiguas”, explicó Fajardo Madrid a Diario LA PRENSA.

La conservación del cementerio busca proteger sus esculturas y construcciones históricas. Además, el lugar cuenta con un reglamento municipal y una política museológica que fortalecen su función monumental y educativa.

Leyendas entre las tumbas

Además de su valor histórico, el Cementerio General conserva relatos misteriosos. Uno de los más conocidos es el de la joven extranjera Bennaton, perteneciente a una familia de origen europeo que posee uno de los mausoleos más imponentes del cementerio.

Venat, una joven de origen alemán, murió a temprana edad, hace mucho tiempo, "pero su presencia todavía se siente en el lugar", según las leyendas que circulan entre los visitantes.

Otro relato gira en torno al árbol Benjamín. De acuerdo con el trabajador del cementerio, David Herrera, en sus alrededores suceden hechos considerados paranormales. “No se sabe qué misterio tiene ese árbol, pero el misterio se ha mantenido vivo incluso entre antiguos compañeros que ya fallecieron”, relató a Diario LA PRENSA.