Biodiversidad pierde terreno: WWF llama a proteger El Merendón

San Pedro Sula, Honduras. La biodiversidad mundial enfrenta una creciente presión por la pérdida de hábitats, pero los esfuerzos de conservación ofrecen oportunidades para frenar el deterioro de los ecosistemas. Así lo advierte el Informe Planeta Vivo 2026, publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que reporta una disminución del 73% en el tamaño promedio de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas entre 1970 y 2022.

El panorama es más preocupante en América Latina y el Caribe, donde el descenso alcanzó el 95%, la reducción regional más pronunciada registrada en el informe. El estudio, elaborado con la participación de la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL), analiza 35,803 tendencias poblacionales correspondientes a 5,790 especies de vertebrados y advierte sobre las consecuencias de la degradación de los ecosistemas. La pérdida y fragmentación de los hábitats figura entre las principales amenazas para la biodiversidad, junto con las presiones asociadas a los sistemas alimentarios, energéticos y financieros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el informe también identifica señales positivas: alrededor de la mitad de las poblaciones analizadas se mantienen estables o muestran tendencias de crecimiento. Entre los ejemplos de recuperación asociados a iniciativas de conservación figuran la tortuga verde, el atún rojo y el tigre.

En Honduras, los esfuerzos para proteger la biodiversidad incluyen acciones de monitoreo de fauna y prevención de incendios forestales en la zona de reserva de El Merendón, en San Pedro Sula.

WWF Mesoamérica, en coordinación con otras organizaciones, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Municipalidad de San Pedro Sula, impulsa iniciativas para contribuir a la protección de este territorio, considerado de importancia potencial para la conectividad biológica y el desplazamiento del jaguar (Panthera onca).

Francisco Hernández, oficial del Programa WWF Mesoamérica, explicó que el monitoreo realizado en El Merendón permitió ampliar el conocimiento sobre la diversidad de mamíferos presentes en la zona, aunque no se logró fotografiar al jaguar durante el período de estudio. El trabajo incluyó 25 estaciones de cámaras trampa y un esfuerzo acumulado de 2,101 noches de muestreo, durante las cuales se documentaron 18 especies de mamíferos, distribuidas en 13 familias y 14 géneros. Entre las especies registradas figuran el pizote, el oso hormiguero, el tepezcuintle, la guatusa, el tigrillo, el jabalí, el venado cola blanca, el armadillo y el venado temazate. Hernández señaló que la ausencia de fotografías del jaguar no descarta su presencia en otros sectores de la reserva o durante otras temporadas. Explicó que El Merendón podría funcionar como una zona de paso para este felino entre áreas naturales de Honduras y Guatemala, aunque el monitoreo no confirmó su presencia durante el período evaluado. La información obtenida permite actualizar los registros de fauna silvestre y aporta elementos para orientar futuras investigaciones y acciones de conservación.