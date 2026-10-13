Más de 30 familias afectadas pagan el costo de cerrar la salida norte del Lago de Yojoa

Santa Cruz de Yojoa. La nostalgia de dejar atrás el hogar construido durante décadas se mezcla con la incertidumbre de no saber cuándo bajará el agua. La crecida del Lago de Yojoa ha golpeado a varias comunidades de Santa Cruz de Yojoa, donde más de 30 familias han tenido que abandonar sus viviendas, mientras comercios, establecimientos turísticos y tramos viales permanecen bajo amenaza por el aumento del nivel del lago. A la orilla de la carretera CA-5, Miguel Ángel Martínez observa cómo el agua cubre las casas de sus vecinos y amenaza con borrar parte de la vida que construyó durante más de 50 años en la zona. Con las pocas pertenencias que logró rescatar, tuvo que salir de su vivienda y esperar, desde un lugar seguro, que las condiciones mejoren. "La tristeza nos invade al ver cómo nuestras casas quedaron bajo el agua" Como él, otras familias han tenido que dejar sus hogares ante el avance del agua. En la comunidad de la Guama, al menos 25 viviendas permanecen inundadas, mientras sus habitantes retiran poco a poco los enseres que todavía pueden recuperar.

La emergencia no solo afecta a las familias. Comedores, salones de eventos y otros negocios ubicados en los alrededores del lago también han sufrido inundaciones, con pérdidas materiales que golpean a comerciantes y trabajadores que dependen de la actividad turística. Las afectaciones también alcanzan la red vial. En el sector de La Joya, en el corredor entre La Guama y Peña Blanca, el desbordamiento del Lago de Yojoa ha reducido el paso vehicular a un solo carril. Los conductores deben avanzar con precaución ante la presencia de agua sobre la carretera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La preocupación se extiende a las aldeas La Pita, El Diviso, Laguna Seca y Buenavista, donde, según lo expuesto por las autoridades municipales, algunos tramos únicamente permiten el paso de vehículos de doble tracción. El temor de los pobladores es que las lluvias continúen y terminen de interrumpir la comunicación con estas comunidades, dificultando el traslado de personas y el abastecimiento de productos. Ante este panorama, el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Javier Pineda Leiva ha solicitado apoyo al Gobierno central y ha hecho un llamado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para que atienda la situación, en medio de los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en el complejo hidroeléctrico de Cañaveral.

LA PRENSA documentó en un reportaje exclusivo publicado este lunes 12 de octubre, que los trabajos de repotenciación de las represas Cañaveral y Río Lindo han obligado al cierre parcial del canal de Peña Blanca que lleva el agua del Lago a las presas, varios kilómetros abajo, dejando al lago sin su salida norte. Esta es la causa del aumento del caudal, que alimentado con las constantes lluvias en el sector, han elevado los niveles del único lago de Honduras.Según la Enee, los trabajos de repotenciación que iniciaron el año pasado, se prolongarán hasta 2027.

El sistema hidroeléctrico Yojoa-Río Lindo constituye una de las obras de ingeniería relevantes para la generación eléctrica del país. Su funcionamiento aprovecha el desnivel del terreno para producir energía en dos centrales. De acuerdo con el ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee quien explicó a LA PRENSA la importancia hidroeléctrica de las represas del sur de Cortés y de su reportenciación. Explica que el proyecto comenzó a gestarse hace más de una década, con la aprobación en abril de 2015 del financiamiento de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El programa contempla cambiar turbinas, generadores, transformadores y equipos auxiliares de ambas plantas e incorporar tecnologías actuales para elevar tanto la potencia como la eficiencia de generación. La intervención es de grandes proporciones.

El programa de rehabilitación y repotenciación fue estructurado inicialmente por 167.2 millones de dólares, incluyendo financiamiento de Jica, BID y contraparte nacional. Según la información oficial disponible, en junio de 2026 la Enee situaba el avance de los trabajos alrededor del 70% y proyectaba elevar la capacidad conjunta del complejo desde los históricos 109 MW hasta aproximadamente 120 MW.

Más afectados por el caudal del Lago de Yojoa

En Agua Azul Sierra, los patios de las viviendas se han convertido en extensas lagunas. Algunos niños y adultos acuden a pescar guapotes y aprovechar los espacios inundados, mientras las familias esperan que el nivel del agua descienda para regresar a sus hogares. Para algunos pobladores, la crecida también evoca recuerdos de otros momentos en que el lago recuperó terrenos que durante años permanecieron secos. Sin embargo, esa percepción convive con la preocupación de quienes han perdido bienes y enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a sus casas.

La inundación ha alcanzado además infraestructura destinada al turismo, una actividad importante para la economía local. Aunque el paisaje del lago despierta interés entre visitantes, los daños en viviendas, negocios y carreteras representan una amenaza para quienes dependen de esta actividad. Mientras tanto, los afectados esperan respuestas y medidas que permitan reducir los riesgos, proteger sus pertenencias y recuperar la normalidad. La prioridad inmediata sigue siendo atender a las familias damnificadas, mantener la comunicación con las comunidades y esclarecer las causas de una crecida que ha transformado la vida cotidiana en varios sectores de Santa Cruz de Yojoa.