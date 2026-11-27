¡A la segunda batalla! El Inter Miami de Lionel Messi vuelve a la escena y este viernes 27 de noviembre visita al Columbus Crew en un nuevo duelo por los playoffs de la Major League Soccer. Las 'Garzas' buscarán evitar la eliminación en esta ronda.
El equipo del astro argentino fue goleado el pasado sábado en el NU Stadium, por lo que está obligado a ganar los dos próximos encuentros para evitar quedarse fuera de la fiesta grande de la liga estadounidense.
Pese a la contundente derrota, la diferencia de goles no cuenta en esta primera fase, ya que avanza el primero en sumar dos victorias -en el tiempo reglamentario o en los penaltis-, con un eventual tercer partido de nuevo en casa del Inter Miami por haber terminado segundo del Este, frente al séptimo puesto del Columbus Crew.
Por consecuencia, si el Inter Miami de Messi pierde el duelo de esta noche - ya sea en el tiempo reglamentario o penales - queda eliminado. De ganar, alargaría la serie a otro partido para definir al clasificado a la siguiente ronda.
El rival del Inter Miami o del Columbus Crew en la segunda ronda saldrá de la eliminatoria entre el New England Revolution, tercer clasificado en el Este, y el Philadelphia Union, que terminó en sexta posición.
Hora y dónde ver el partido
El segundo partido de la serie tendrá lugar este viernes en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus. El juego comienza a partir de las 7:00 pm (Hora de Honduras) y se podrá ver por medio de Apple TV; además podrás seguir el juego actualizado en nuestra página www.laprensa.hn