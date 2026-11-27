Estados Unidos.

¡A la segunda batalla! El Inter Miami de Lionel Messi vuelve a la escena y este viernes 27 de noviembre visita al Columbus Crew en un nuevo duelo por los playoffs de la Major League Soccer. Las 'Garzas' buscarán evitar la eliminación en esta ronda.

El equipo del astro argentino fue goleado el pasado sábado en el NU Stadium, por lo que está obligado a ganar los dos próximos encuentros para evitar quedarse fuera de la fiesta grande de la liga estadounidense.

Pese a la contundente derrota, la diferencia de goles no cuenta en esta primera fase, ya que avanza el primero en sumar dos victorias -en el tiempo reglamentario o en los penaltis-, con un eventual tercer partido de nuevo en casa del Inter Miami por haber terminado segundo del Este, frente al séptimo puesto del Columbus Crew.