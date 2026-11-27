Tegucigalpa, Honduras. Un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este viernes detención judicial contra Cristian Rodríguez Díaz, señalado de pertenecer a la estructura criminal Cartel del Diablo y de lanzar amenazas a través de las redes sociales. La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado, en la que Rodríguez Díaz compareció por suponerlo responsable del delito de asociación terrorista, en perjuicio del orden público y la seguridad del Estado de Honduras. Según las investigaciones de la Policía Nacional, el acusado habría utilizado sus plataformas digitales para difundir mensajes intimidatorios en nombre de la organización criminal, entre ellos amenazas contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Las autoridades policiales informaron que en el teléfono celular del detenido encontraron conversaciones que contendrían amenazas vinculadas con la estructura delictiva, así como advertencias sobre posibles ataques.

¿Qué revelaron las autoridades sobre el acusado?

El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, aclaró que, según las investigaciones, Rodríguez Díaz administraba sus propias redes sociales, desde las cuales se identificaba como integrante del Cártel del Diablo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Él manejaba sus propias redes sociales y se autodenominó miembro del cartel. Ahora él va a enfrentar a la autoridad por lo que hizo, por las amenazas que advirtió de manera pública utilizando una red social”, expresó el jefe policial. Oseguera Mass explicó que las presuntas amenazas dirigidas contra autoridades hondureñas forman parte de los elementos documentados en el expediente investigativo que fue remitido al fiscal encargado del caso.

Las autoridades también contemplaban realizar allanamientos en la vivienda del acusado como parte de las diligencias encaminadas a profundizar las investigaciones.

Juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, celebró Audiencia de Declaración de Imputado y dictó Detención Judicial al ciudadano Cristian Rodríguez Díaz, por suponerlo responsable del delito de Asociación Terrorista, en perjuicio del Orden Público y la Seguridad del Estado de Honduras.De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, se establece que el imputado presuntamente forma parte de la estructura criminal denominada «Cártel del Diablo».La Audiencia Inicial quedó programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en la ciudad de San Pedro Sula. — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 27, 2026

Tras la determinación judicial, Rodríguez Díaz permanecerá privado de libertad mientras avanza el proceso penal en su contra. La audiencia inicial fue programada para el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, en San Pedro Sula.

Más de 50 detenidos

En relación con los operativos contra el Cartel del Diablo, Oseguera Mass informó que las acciones policiales han dejado más de 50 personas detenidas, de las cuales más de 30 están registradas por el delito de asociación terrorista.