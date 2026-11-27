Desde entonces, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han golpeado a la estructura con más de 40 de sus miembros capturados y más de cinco muertos en enfrentamientos con las autoridades. Pero el hombre que la encabeza sigue fuera de su alcance. De acuerdo con las fuentes, el cabecilla no permanece en un solo sitio, sino que rota entre dos a cinco refugios ubicados en zonas rurales y montañosas del departamento, alejados de las carreteras principales y de difícil acceso para vehículos. También se mueve constantemente hacia la ciudad, donde puede pasar desapercibido entre la población, lejos de los operativos que se concentran en las zonas rurales.