La mañana de este 27 de noviembre, la Policía Nacional detuvo a un supuesto miembro del Cartel del Diablo que habría amenazado al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. El requerido afirma que no pertenece a la banda delictiva.
Según los entes de seguridad, esta persona habría amenazado de muerte al titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano. La Policía aduce que encontró en su celular las amenazas.
"Amenazó por WhatsApp y dio que el Cartel del Diablo nos esperaba con confites; ya los tenemos capturado por asociación terrorista en Comayagüela", informó la Policía en sus redes.
El detenido responde al nombre de Cristian Rodríguez Díaz, quien aseguró que no es parte del "Cartel del Diablo" y se está cometiendo una equivocación.
La Policía Nacional publicó dos chats que supuestamente son del celular de Cristian Rodríguez Díaz. En uno de ellos se lee "la familia va a pagar". "Soy una persona inocente, un muchacho de bien. Soy trabajador. Dios hará la obra porque soy inocente", declaró el detenido medios de comunicación.
Sin embargo, la Policía Nacional afirma que sí tiene vínculos con la estructura criminal y está siendo señalado por asociaciones terroristas. La vocera de la Daet, Sulay Ponce, informó que el detenido habría escrito mensajes amenazantes contra Zambrano y la Policía. El teléfono de Díaz quedó decomisado por la entidad policial.
Este es uno de los chats que supuestamente es del celular del detenido. Al ser requerido, Rodríguez Díaz afirmó: "Yo no soy parte del Cartel del Diablo, no tengo nada que ver con ellos".
Al detenido también se le consultó si conoce a Esteban Ferrera, cabecilla de la banda, afirmando que no y se está cometiendo un error. Otras versiones indican que él, supuestamente, era el encargado de manejar la página de Facebook del "Cartel del Diablo". En la página de Facebook del "Cartel del Diablo" se publicaron videos de la última masacre en Yoro y amenazas del cabecilla Esteban Ferrera.
Diez días después de las masacres que dejaron 12 muertos en Yorito, departamento de Yoro, el hombre al que las autoridades señalan como cabecilla del Cartel del Diablo sigue libre. Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no ha sido visto por las fuerzas de seguridad, pero, según fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, es probable que no se haya ido de la zona.
Así lo revelaron, en exclusiva a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, fuentes cercanas que conocen de primera mano cómo se mueve y quiénes lo protegen. Según su relato, se esconde entre la montaña y la ciudad, no duerme dos noches seguidas en el mismo lugar, se desplaza en motocicleta por caminos de tierra, lo acompañan vigías que le abren paso y su seguridad está en manos de hombres con formación militar.
No es la primera vez que el Estado va tras él, pues desde hace meses es el objetivo de operativos masivos en el departamento, y una y otra vez ha logrado escapar. En septiembre de 2026, el Cartel del Diablo fue declarado organización terrorista. La declaratoria faculta a las fuerzas de seguridad a ejecutar operativos especiales e intervenir territorios de alto riesgo, y somete a los integrantes del grupo a penas agravadas bajo un régimen penitenciario de máxima seguridad y aislamiento estricto.
Desde entonces, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han golpeado a la estructura con más de 40 de sus miembros capturados y más de cinco muertos en enfrentamientos con las autoridades. Pero el hombre que la encabeza sigue fuera de su alcance. De acuerdo con las fuentes, el cabecilla no permanece en un solo sitio, sino que rota entre dos a cinco refugios ubicados en zonas rurales y montañosas del departamento, alejados de las carreteras principales y de difícil acceso para vehículos. También se mueve constantemente hacia la ciudad, donde puede pasar desapercibido entre la población, lejos de los operativos que se concentran en las zonas rurales.