La defensa del médico Pablo Alberto Cerritos aseguró que su representado atraviesa una situación emocional delicada desde que comenzó a enfrentar el proceso judicial por el fallecimiento de la reconocida chef Sandra Díaz, ocurrido el 10 de junio de 2026.
El médico fue acusado por el Ministerio Público (MP) del delito de homicidio imprudente grave en perjuicio de Sandra Díaz. Después de comparecer en su primera audiencia, el galeno fue enviado al centro penitenciario de Támara, donde permanece mientras avanza el proceso judicial.
Abogada reveló que el médico Pablo Alberto Cerritos Herrera tiene depresión aguda y ansiedad luego de ser enviado a la Penitenciaría Nacional de Támara. Abogada también defendió la actuación del médico en el procedimiento que terminó con la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle.
"Producto de todo esto se le ha generado una depresión aguda y ansiedad que se argumentó a través de una constancia médica y las citas previas en el Seguro Social", manifestó la abogada al referirse al estado de salud de Cerritos.
La abogada rechazó que la muerte de la chef haya sido consecuencia de una negligencia médica de su representado. Según su explicación, Cerritos habría cumplido con los protocolos correspondientes durante la atención que brindó a Díaz del Valle.
"El doctor cumplió con todos los protocolos y procesos establecidos, que cualquier persona que tiene una invasión a su cuerpo en este tipo de procedimientos tiene un riesgo y toda persona reacciona de manera diferente", expresó.
La defensora también sostuvo que el fallecimiento estaría relacionado con una reacción química del organismo y no con una actuación negligente del médico. "No fue por una negligencia del doctor, fue por una reacción química producto del proceso que se estaba realizando y ya esto se sale de las manos del médico porque entra la parte del cuerpo humano", agregó.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Cerritos atendió a Sandra Díaz el día de su muerte. Durante la atención médica se le habrían administrado tres medicamentos por vía intravenosa y posteriormente el doctor le aplicó otro fármaco mediante una jeringa en la zona del cuello.
Después de recibir los medicamentos, la chef comenzó a presentar dificultades para respirar y malestar general. Posteriormente se desvaneció, por lo que intentaron reanimarla y fue trasladada al Hospital Escuela, adonde llegó sin signos vitales.
Sandra Díaz del Valle falleció a las 2:20 de la tarde del 10 de junio de 2026. El documento relacionado con su fallecimiento establece que la causa de muerte fue de origen "externo" y que la intencionalidad quedó como "desconocida".