En medio de los intensos operativos de búsqueda en las montañas de Yoro, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como alias «El Diablo» y señalado como cabecilla del denominado Cártel del Diablo, sorprendió al reaparecer con un audio en el que propuso llegar a un acuerdo con las autoridades hondureñas.
Sin embargo, su ofrecimiento recibió una respuesta contundente de la Policía Nacional, que descartó cualquier posibilidad de negociación.
En el mensaje difundido en redes sociales, Ferrera cuestionó a los agentes por la muerte de tres presuntos integrantes de su estructura criminal, abatidos durante un operativo en las montañas de Yoro. El hombre los acusó de haber matado a personas que, según su versión, ya habían entregado sus armas.
«El problema está en que el cobarde es aquel que mata a una persona, que primero le quita las armas y lo mata. Yo allí estaba cuando usted les dijo "suelten las armas" y después usted les dijo "mátenlos"», manifestó.
Posteriormente, reconoció que los tres fallecidos pertenecían a su organización y expresó: «Yo les voy a decir algo: hicieron buen trabajo, sí, porque sí eran miembros de nosotros. Hicieron buen trabajo; allí ya no son gente inocente, los de Santa Cruz no son gente inocente, son de esos pandilleros 18».
Pero lo que más llamó la atención fue su propuesta de establecer comunicación con los cuerpos de seguridad para alcanzar un entendimiento, aunque descartó entregarse voluntariamente.
«Podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo, ¿me entienden? Entregarme no es fácil, eso no es fácil porque solo yo sé cómo estoy», expresó.
En otro momento del audio agregó: «Estoy relajado aquí en mi casa, pero sí podemos llegar a un acuerdo, pero eso sería en privado. Si les parece».
Tras conocer el ofrecimiento, la Policía Nacional dejó claro que no contempla negociar con el señalado cabecilla criminal. Mario Fu, vocero de la institución, reiteró en declaraciones a Radio HRN que la postura de las autoridades de Seguridad es firme.
«No se va a negociar con criminales, aquí nadie va a retroceder en la lucha contra la criminalidad organizada; los delincuentes tienen que estar claros de que todo aquel que ha atentado contra la paz y la seguridad de la población tendrá que pagar por sus crímenes», aseguró Fu.
El portavoz también afirmó que las autoridades continuarán actuando conforme a la ley y que los operativos para localizar y capturar a Ferrera seguirán en marcha.
La búsqueda de alias «El Diablo» se intensificó después de cuatro masacres registradas en el departamento de Yoro, que dejaron un saldo de 12 personas muertas. Los hechos violentos provocaron un amplio despliegue de efectivos policiales y militares en la zona.