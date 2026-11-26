En el barrio San Miguel del municipio de El Progreso, departamento de Yoro, fue detenido un presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Se trata de Juan Antonio Sandoval Cabrera, de 46 años y conocido con el alias de Pony, señalado por autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Los señalamientos policiales indican que el detenido, oriundo y vecino del mismo sector donde se llevó a cabo la intervención, forma parte de esa estructura criminal desde hace unos 25 años y presenta tatuajes visibles relacionados con dicha organización.
Al revisar su historial judicial, las autoridades confirmaron que Sandoval Cabrera registra un arresto previo el 12 de abril de 2021, ejecutado en atención a una orden de captura librada desde el 26 de octubre de 2005 por los Juzgados de Letras Penal de San Pedro Sula por el delito de tráfico de drogas.
Tras su requerimiento, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para enfrentar cargos por el delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público del Estado de Honduras, conforme a las disposiciones penales vigentes.
"El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, en un comunicado difundido por la institución.
La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos.
"A todos los colaboradores de estas estructuras terroristas les decimos que se alejen porque en cualquier momento nuestros equipos de inteligencia los van a capturar", expresó la institución.