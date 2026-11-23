San Pedro Sula, Honduras. Mediante estudios odontológicos realizados en la morgue de San Pedro Sula fueron identificados los tres hombres vinculados al Cartel del Diablo que murieron abatidos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en las montañas de Yoro.
Los resultados permitieron establecer sus nombres correctos, luego de que inicialmente fueran identificados de manera preliminar con otros datos.
Los fallecidos fueron identificados como Gabriel Antonio Hernández Castro, Emir Yahir Archaga Barahona, de 17 años, y Antony Modesto Pineda Torres, de 23 años, señalados como presuntos integrantes del Cártel del Diablo, estructura criminal que opera en el departamento de Yoro.
La identificación se realizó mediante odontogramas, procedimientos utilizados por Medicina Forense para establecer la identidad de personas a través de las características de sus piezas dentales, ante las dificultades para confirmar sus datos por otros métodos.
Primeras identificaciones
En un primer momento, las autoridades y los reportes preliminares identificaron a los tres fallecidos como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de “Minikeke”; Jeferson Alexis Murillo, alias “Pastelito”; y Ciro Laínez Martínez. Sin embargo, esa información fue posteriormente corregida tras las diligencias forenses.
Los tres hombres murieron el sábado 21 de noviembre durante un enfrentamiento armado con equipos policiales y militares que ejecutaban operaciones en las montañas de Yoro, como parte de la búsqueda de integrantes de esta organización criminal.
Durante los operativos, las autoridades también localizaron un campamento que presuntamente utilizaban miembros de la estructura. En el lugar encontraron antenas de internet, paneles solares, ropa, alimentos, recipientes para almacenar agua y una figura en miniatura de la Santa Muerte.
Las operaciones se intensificaron después de los ataques armados registrados el 18 de noviembre en Yorito, donde 12 personas fueron asesinadas en las comunidades de Vallecillo y Pacayales. Tras los hechos, el Cártel del Diablo se atribuyó las muertes mediante videos y mensajes difundidos en redes sociales.
Actualmente, las autoridades mantienen la búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como el presunto cabecilla de la organización criminal.