San Pedro Sula, Honduras. Mediante estudios odontológicos realizados en la morgue de San Pedro Sula fueron identificados los tres hombres vinculados al Cartel del Diablo que murieron abatidos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en las montañas de Yoro. Los resultados permitieron establecer sus nombres correctos, luego de que inicialmente fueran identificados de manera preliminar con otros datos. Los fallecidos fueron identificados como Gabriel Antonio Hernández Castro, Emir Yahir Archaga Barahona, de 17 años, y Antony Modesto Pineda Torres, de 23 años, señalados como presuntos integrantes del Cártel del Diablo, estructura criminal que opera en el departamento de Yoro.

La identificación se realizó mediante odontogramas, procedimientos utilizados por Medicina Forense para establecer la identidad de personas a través de las características de sus piezas dentales, ante las dificultades para confirmar sus datos por otros métodos.

Primeras identificaciones

En un primer momento, las autoridades y los reportes preliminares identificaron a los tres fallecidos como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de “Minikeke”; Jeferson Alexis Murillo, alias “Pastelito”; y Ciro Laínez Martínez. Sin embargo, esa información fue posteriormente corregida tras las diligencias forenses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los tres hombres murieron el sábado 21 de noviembre durante un enfrentamiento armado con equipos policiales y militares que ejecutaban operaciones en las montañas de Yoro, como parte de la búsqueda de integrantes de esta organización criminal.