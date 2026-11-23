San Pedro Sula, Honduras. La segunda entrega de maquinaria vial a las municipalidades de Honduras se realizó este día, como parte de la firma de contratos entre el Estado y las alcaldías. La entrega contó con la presencia del presidente de la República, Nasry Asfura; el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Juan Carlos Molina; y el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler. Esta segunda fase contempla la incorporación de 180 nuevas unidades de maquinaria marca Caterpillar, con una inversión superior a los 26 millones de dólares.

Con esta entrega, el programa alcanza un total de 222 máquinas distribuidas en 135 municipios del país, con una inversión que supera los 34 millones de dólares. La distribución de los nuevos equipos se hizo en San Pedro Sula y se comenzó con los municipios del departamento de Lempira y continuará progresivamente hasta completar la entrega de las 180 unidades a las alcaldías de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso de dotar de maquinaria a los 298 municipios de Honduras, con el objetivo de que cada gobierno local cuente con herramientas para responder a las necesidades de sus comunidades y contribuir al desarrollo del territorio nacional.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó que esta maquinaria permitirá transformar la infraestructura del país y mejorar el acceso a la salud, la educación, el comercio, el turismo y la industria. “Esta es la segunda entrega. Pedimos a los alcaldes que tengan paciencia porque todos van a tener su equipo y podrán escoger lo que más necesiten del kit”, dijo. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que la entrega de maquinaria representa una iniciativa que, según indicó, no se había visto en otros gobiernos, ya que los equipos están llegando a las municipalidades sin distinción de color político. “Una de sus primeras iniciativas que me envió al Congreso Nacional fue este decreto, y me habló de que aprobáramos el decreto y que iba para los 298 alcaldes. Y vea la realidad esa maquinaria le está llegando a los 298 alcaldes y no es maquinaria de papi, no es maquinaria del Congreso o del alcalde, esta maquinaria que llega hoy es maquinaria del pueblo hondureño para que le den respuesta a la gente”, dijo. Zambrano detalló que una parte importante de las transferencias municipales se destina a la reparación de calles, por lo que consideró que la entrega de maquinaria permitirá reducir esos gastos. “Hoy ese recurso que invertía en alquiler de máquina o contratar empresa Hoy le va a ajustar para otras cosas y le va a ajustar para reparar más carreteras”, dijo. Asimismo, recordó que el país está a las puertas de una inversión en infraestructura que calificó como la mayor que se ha visto en un gobierno.

El titular del Legislativo también señaló que uno de los principales temas de la agenda de los congresos móviles son los proyectos de infraestructura que envía el Poder Ejecutivo.

“No son dos centavos, son miles de millones de lempiras que vienen en infraestructura, en desarrollo, en obras, en empleo a cada uno de los departamentos”, manifestó el presidente del Congreso Nacional. Por su parte, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, explicó que en esta segunda entrega se distribuyeron 180 máquinas y se firmaron los contratos de comodato correspondientes. Detalló que el equipo incluye patrol, vibro, motoniveladora y tractor. Asimismo, indicó que estas máquinas beneficiarán a 123 municipios y que, con esta entrega, se alcanza una cifra de 411 unidades distribuidas. “Ya hemos llegado a 246 de 298 municipios, estamos avanzando bastante en el programa de entrega, cumplimos 300 días de gobierno, se le está dando a cada uno de los municipios las herramientas para que puedan responderle a todas sus poblaciones, recuperar la conectividad, estar listos para las emergencias y sobre todo no depender de nadie más para poder atender a cada una de sus comunidades”, enfatizó. Ehrler explicó que el programa también contempla la capacitación de los operadores y la implementación de un sistema telemétrico que permite monitorear el funcionamiento y la ubicación de cada máquina.

“Es un programa completo, el programa aparte de que incluye la capacitación de los operadores, también este programa incluye un sistema telemétrico", dijo. El ministro dijo que por medio de las computadoras puedo ver exactamente dónde está cada una de las máquinas, qué está haciendo, cuántas horas lleva de trabajo, cuándo le toca el mantenimiento, si ya le dieron el mantenimiento, y de esa manera vamos verificando. "Yo estoy súper contento porque cada uno de estos alcaldes que ha recibido maquinaria de inmediato ha iniciado la utilización de las mismas”, dijo. El funcionario agregó que hasta la fecha se han erogado 63 millones de dólares para el programa y que la distribución continuará progresivamente.