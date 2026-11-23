San Pedro Sula, Honduras. La represa El Tablón, un proyecto que ha permanecido en papel durante más de tres décadas, podría comenzar a construirse a mediados de 2027, según autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Sin embargo, los pobladores de Santa Bárbara mantienen su oposición a la obra. El proyecto genera controversia entre las autoridades, que buscan impulsar su construcción, y los habitantes de las comunidades, que consideran que la represa sobre el río Chamelecón podría afectar sus territorios y medios de vida. Mientras el Gobierno prevé avanzar con la iniciativa, la oposición de los pobladores continúa siendo uno de los principales desafíos para su ejecución. Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, declaró a medios de comunicación que la construcción de la represa multipropósito El Tablón comenzaría en junio de 2027. Agregó que la institución trabaja en la planificación y los estudios necesarios para iniciar la obra. Explicó que actualmente se realizan trabajos para completar el plan de reasentamiento de las familias que residen en el área donde se desarrollará el proyecto, así como las acciones de carácter social y ambiental. “Lo primero es el plan de reasentamiento, ir donde las familias y decirles: aquí está el dinero, aquí está listo para poderle pagar; en segundo lugar, es hacer una socialización correcta para que todos estemos de acuerdo", manifestó Ehrler. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La SIT prevé iniciar la construcción a mediados de 2027

Detalló que la intención es lanzar el proceso de diseño y construcción entre finales de noviembre y diciembre de 2026, recibir las ofertas durante febrero y marzo de 2027 y comenzar los primeros trabajos a partir de junio de ese mismo año. Estimó que la obra podría estar finalizada entre 2031 y 2032. En julio de 2026, la Enee concretó el traspaso de la documentación y los expedientes técnicos del proyecto de la represa multipropósito El Tablón a la SIT, cinco meses después de que el Gobierno anunciara el cambio del organismo ejecutor de la obra.

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El traslado de la información técnica representa un paso clave para dar continuidad a una obra considerada estratégica por su potencial para reducir el riesgo de inundaciones, fortalecer el abastecimiento de agua y contribuir a la generación de energía. Las autoridades han asegurado que el financiamiento de 311 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con una tasa de interés de 7.25% anual, un plazo de 20 años y cinco años de gracia iniciales, continúa vigente dentro de la operación de crédito.

Antecedentes y avances del proyecto El Tablón

En un informe presentado en enero de 2026 ante empresarios de la zona norte, Erick Tejada, exministro de Energía y gerente general de la Enee, explicó que la Secretaría de Energía se encontraba a la espera de la no objeción del BCIE al informe técnico sobre el diseño y la construcción de la represa multipropósito El Tablón, ubicada sobre el río Chamelecón, en Quimistán, Santa Bárbara. Esa aprobación era necesaria para continuar con la evaluación económica de las tres empresas que cumplieron los requisitos técnicos en la licitación pública internacional para el diseño final y la construcción del proyecto. Según la actualización del estudio de factibilidad y diseño básico del proyecto, a cargo de la firma consultora Lombardi, el sitio donde se construiría la represa se ubica en el sector conocido como Los Limones, entre los municipios de Quimistán y San Marcos-Petoa, en Santa Bárbara. En Quimistán, la afectación social estimada es de 167 viviendas; en San Marcos, 260; y en Petoa, tres. En total, unas 430 viviendas resultarían afectadas y el embalse abarcaría 2,300 hectáreas. Respecto a las compensaciones, se contemplan 325 pagos directos y 121 casos de reubicación de viviendas. Los habitantes de Quimistán continúan mostrando su rechazo, al considerar que perderán al menos 3,500 manzanas de tierras productivas y que, al igual que el Gobierno anterior, las actuales autoridades no han buscado socializar el proyecto.

Pobladores de Santa Bárbara mantienen su oposición al proyecto

Adalid Martínez, secretario del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Naturales del Valle de Quimistán, declaró a LA PRENSA que considera ilegal e inviable el proyecto porque no ha sido socializado con las comunidades afectadas. “Las cinco comunidades que van a desaparecer no han sido consultadas, no ha habido socialización, solo se han reunido con el alcalde y los empresarios de la Cámara de Comercio de Cortés”, aseveró. Las comunidades a las que Martínez se refiere son Brisas del Río, Mirasol y Tejeras, en el municipio de San Marcos, y Baluarte y Tejeras Quimistán, en el municipio de Quimistán. “Además de otros barrios de Quimistán que se van a inundar cada vez que la represa se llene”, dijo.

Martínez explicó que, si las comunidades no están de acuerdo, no se puede realizar un desplazamiento forzado.

En agosto de 2025, la Enee, junto con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Secretaría de Culturas y Patrimonios de los Pueblos, acordó actualizar el estudio etnohistórico de 2018. Sin embargo, pobladores denuncian que no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que establecen el Convenio 169 de la OIT y la Carta de las Naciones Unidas. Además, Quimistán alberga sitios arqueológicos como Los Metates, que cuenta con 52 montículos y estructuras piramidales de más de cinco metros de altura. “Creemos que tenemos las posibilidades desde el estamento jurídico nacional e internacional para detener ese proyecto y la voluntad del pueblo para luchar contra de ese proyecto”, enfatizó Martínez.

Empresarios y desarrolladores ven con optimismo el avance del proyecto