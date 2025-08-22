Instituto de Antropología y Enee realizarán nuevos estudios para El Tablón

San Pedro Sula, Cortés

La oposición de los pobladores de Santa Bárbara sigue sin surtir efecto, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), sigue más firme que nunca en su plan de construir la represa multipropósito El Tablón, que busca mitigar las inundaciones en el Valle de Sula. La Enee, en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Secretaría de Culturas y Patrimonios de los Pueblos, acordó actualizar el estudio etnohistórico elaborado en 2018 reduciendo el área del embalse de 3,500 a 2,300 hectáreas para continuar con el proyecto de construcción de la represa multipropósito El Tablón.

En un comunicado emitido por la Enee, destaca que el proyecto multipropósito El Tablón fue ratificado como una obra de seguridad nacional y prioridad estratégica para el Valle de Sula y el occidente del país, con el objetivo de contener inundaciones, generar desarrollo económico en Santa Bárbara y mitigar los efectos del cambio climático.

Actualizarán estudios hechos en 2018 a solicitud del IHAH

En este sentido, la Enee en coordinación con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), acordó actualizar el estudio etnohistórico elaborado en 2018, reduciendo el área del embalse de 3,500 a 2,300 hectáreas. "La revisión busca garantizar la protección del patrimonio cultural, la identidad de las comunidades y el cumplimiento de los convenios internacionales en derechos humanos y gestión ambiental", indica el escrito. El plan incluye la construcción de un Centro Cultural de Divulgación del Patrimonio Arqueológico en Quimistán, así como medidas de conservación de manifestaciones culturales y arqueológicas en la zona. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener el diálogo con las comunidades de influencia directa e indirecta del río Chamelecón, y garantizar la ejecución de la obra en tiempo y forma como parte del desarrollo sostenible de los Valles de Sula y Quimistán. Esto viene tras un comunicado emitido el 29 de julio de 2025, por parte del IHAH en donde solicitó la realización de nuevos estudios antropológicos y arqueológicos, argumentando que el área del embalse ha cambiado y que el estudio efectuado en 2018 fue tercerizado sin una validación científica adecuada.

Consejo Indígena Lenca denuncia la falta de socialización

Además, el Consejo Indígena Lenca del Valle de Quimistán viajó al Palacio de Justicia en Tegucigalpa para interponer un recurso de amparo, debido a que la Enee pretende construir la represa en la zona donde habitan sin previa socialización. La Carta de las Naciones Unidas como el Convenio 169 de la OIT establecen que para la implementación de mega proyectos en territorios indígenas, es obligatorio realizar un proceso de consulta previa, libre e informada, que pobladores aseguran, no se ha realizado.

De acuerdo a expertos, Quimistán posee tres zonas arqueológicas, entre ellas Los Metates, ubicada al sur del pueblo. Hay un sitio con 52 montículos y estructuras piramidales de más de cinco metros.

Pobladores de Quimistán siguen firmes en su rechazo a El Tablón

A juicio de ellos, la Enee debe ejecutar un plan de salvamento arqueológico, el cual consiste en excavar y trasladar lo hallado a un museo, sin embargo, estos procesos duran entre 12 y 15 años. "Ellos (la Enee) están empecinados en hacer el proyecto a pesar de que no cumple con los requisitos legales y técnicos, estamos en Honduras, aquí hay otros intereses van a continuar con el proyecto, pero nos vamos a seguir oponiendo, de eso, no hay duda", aseveró Adalid Martínez, escritor y vicepresidente de la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras. Según la actualización del estudio de factibilidad y diseño básico del proyecto, a cargo de la firma consultora Lombardi, los municipios afectados serán Quimistán, San Marcos y Petoa. En Quimistán, la afectación social estimada es de 167 viviendas; en San Marcos, 260; y en Petoa, tres. En total, unas 430 viviendas resultarían afectadas. En el diseño de 2018 eran 720 (487 solo en Quimistán). Las propiedades productivas afectadas abarcan 111 hectáreas. El informe indica que, mientras el estudio de 2018 preveía una afectación de 3,350 hectáreas, el actual, en Los Limones, estima una afectación de 2,300 hectáreas. El número de viviendas afectadas ha bajado de 717 a 439. José María Milla, ganadero y representante de los pobladores de Quimistán, manifestó que siguen firmes en su oposición al proyecto, aunque la estatal continúe avanzando esta vez con el anuncio de los nuevos estudios etnohistórico. Según cifras, más de 300 propietarios de terrenos de Quimistán estarían afectados, y al menos el 98 % se niega a vender. Alegan que la obra provocaría inundaciones en miles de manzanas de tierras productivas. "Hay siembras de maíz, frijol, hortalizas, sandía, hay ganadería y granjas avícolas. De eso vive la gente", agregó un propietario.

El Proceso de adjudicación continúa y en el Valle de Sula aprueban proyecto

Mientras tanto, empresarios del Valle de Sula han reiterado su apoyo a la construcción de la represa El Tablón que promete reducir en un 43% el riesgo de inundaciones causadas por el río Chamelecón en el Valle de Sula. Además, permitirá abastecer de agua potable y para riego agrícola a la región, especialmente en épocas de sequía, y aportará 13.4 megavatios adicionales de potencia firme al Sistema Interconectado Nacional.