El Motagua se impuso este domingo 2-0 contra el Olimpia en el Clásico capitalino que se mudó al estadio Carlos Miranda de Comayagua, provocando movimientos importantes en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Clever Portillo a los 7 minutos puso en ventaja al Ciclón Azul con un disparo de derecha dentro del área, aprovechando la displicencia de la defensa olimpista.

En el 74', Alejandro Reyes cobró un tiro de esquina, balón colgado al corazón del área y allí apareció Luis Vega que le ganó en el salto a Emanuel Hernández para cabecear al fondo de las mallas, dejando sin opción al portero Edrick Menjívar. Los blancos tuvieron la oportunidad de descontar en el encuentro tras una falta penal de Giancarlo Sacaza contra Jamil Maldonado, pero el guardameta Luis Ortiz adivinó el disparo de Michaell Chirinos y se quedó con la pelota en el minuto 94. Así, el Motagua se quedó con la victoria en el Clásico y se mete de lleno por la pelea del boleto directo a las semifinales del campeonato. Las Águilas se colocan terceros en la tabla de posiciones con 31 puntos, empatando con el Marathón que es segundo por mejor diferencia de goles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pese a la derrota, el Olimpia se aseguró el primer lugar de las vueltas regulares con 35 puntos y tiene asegurada su presencia en las semifinales del Torneo Apertura 2026.