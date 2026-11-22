Tegucigalpa, Honduras.

No es un domingo cualquiera en el fútbol hondureño. Motagua y Olimpia vuelven a encontrarse en una nueva edición del clásico capitalino, uno de los partidos más esperados de la Liga Nacional, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. Azules y albos protagonizarán un duelo cargado de rivalidad, orgullo y objetivos muy diferentes en la recta final de las vueltas regulares. El encuentro tendrá un escenario poco habitual, ya que no se disputará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, como tradicionalmente sucede, sino en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El cambio de sede obedece a que el recinto capitalino fue utilizado este fin de semana para una actividad religiosa, por lo que el clásico tendrá que trasladarse al corazón del país.

Sin embargo, el cambio de escenario no le resta importancia a un enfrentamiento que promete emociones de principio a fin. Motagua necesita una victoria para mantenerse en la pelea por el segundo lugar de la clasificación, mientras que Olimpia, con el liderato de las vueltas regulares asegurado, buscará defender su prestigio y asestarle otro golpe a su eterno rival.

ESTADÍSTICA

La rivalidad entre Motagua y Olimpia escribirá un nuevo capítulo con la disputa del clásico capitalino número 294 en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con los registros previos a este compromiso, el balance favorece ampliamente al conjunto olimpista. En los 293 enfrentamientos anteriores, Olimpia consiguió 114 victorias, Motagua ganó 64 partidos y ambos equipos empataron en 115 ocasiones. Estas cifras reflejan la histórica rivalidad entre las dos instituciones más representativas de la capital hondureña, que nuevamente se enfrentan con mucho más que tres puntos en juego. Para Motagua, ganar significaría mantener vivas sus aspiraciones de finalizar las vueltas regulares en la segunda posición. Para Olimpia, el desafío pasa por reafirmar su superioridad en el clásico y demostrar que, pese a tener sus principales objetivos de clasificación resueltos, continúa compitiendo con la misma exigencia.

CLASIFICACIÓN

El conjunto azul llega al clásico con la necesidad de conseguir un triunfo que le permita seguir dependiendo de sus propios resultados en la lucha por la segunda posición de la tabla. Motagua ocupa el cuarto puesto con 28 puntos, mientras que Marathón se encuentra en la segunda posición con 31 unidades. La diferencia es de tres puntos, por lo que una victoria ante Olimpia permitiría al equipo capitalino igualar provisionalmente al Monstruo en la clasificación, siempre que se mantengan las condiciones actuales de la tabla.

El objetivo de los dirigidos por Javier López no se limita a derrotar a su máximo rival. También necesitan llegar a la última jornada con posibilidades reales de alcanzar una posición que otorga acceso directo a las semifinales del campeonato. En ese contexto, el clásico representa una oportunidad de oro para el ciclón azul. Ganar supondría un impulso anímico importante, especialmente por tratarse de un partido de máxima rivalidad, y le permitiría trasladar la presión a sus competidores en la lucha por los puestos de privilegio. Una derrota, en cambio, podría complicar seriamente sus aspiraciones y dejarlo con menos margen de maniobra en el cierre de las vueltas regulares. La situación del Olimpia es completamente diferente. El equipo dirigido por Eduardo Espinel llega al compromiso con 35 puntos y el liderato de las vueltas regulares asegurado, una posición que le permite afrontar el cierre de esta fase con tranquilidad en términos clasificatorios. El León ya cumplió uno de sus principales objetivos del torneo: terminar en lo más alto de la tabla. Sin embargo, eso no significa que el clásico pierda importancia para el conjunto merengue. Enfrentar a Motagua siempre representa una prueba especial para Olimpia, independientemente de la posición que ocupe cada equipo. La rivalidad histórica, el orgullo de sus aficionados y la posibilidad de complicarle el panorama al adversario convierten este encuentro en una cita que nadie quiere perder.

Los albos buscarán extender su dominio estadístico en los enfrentamientos directos y aprovechar las dificultades de su rival para llevarse una victoria que aumentaría la presión sobre el conjunto azul. El morbo también está presente en la lucha por la clasificación. Un triunfo olimpista podría dejar a Motagua en una situación comprometida de cara a la última jornada y acercarlo a la posibilidad de tener que disputar el repechaje, dependiendo de los demás resultados y de las posiciones definitivas. Por eso, aunque el liderato ya esté asegurado, el León tiene motivos suficientes para afrontar el clásico con máxima concentración.

HORARIO Y DÓNDE VERLO

El clásico Motagua vs Olimpia de este domingo comenzará a las 5:15PM en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. El duelo se podrá ver por el Canal Deportes TVC y seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.