Grecia.

El hondureño Kervin Arriaga fue operado con éxito este domingo 22 de noviembre, luego de sufrir una fractura de clavícula derecha durante el compromiso que el AEK de Atenas ganó 1-0 ante el Kalamata, en la actividad de la Superliga de Grecia. El futbolista catracho sufrió la lesión el sábado, cuando disputaba el encuentro correspondiente a la jornada 11 del campeonato griego. Una caída desafortunada, en la que apoyó mal su cuerpo, terminó provocándole una fractura que encendió las alarmas en el conjunto ateniense. Arriaga tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en el hombro derecho y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, donde los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión.

La intervención quirúrgica se realizó durante la mañana de este domingo y, de acuerdo con los reportes procedentes de Grecia, el procedimiento fue exitoso. Ahora, el centrocampista deberá comenzar un proceso de recuperación que se estima en aproximadamente dos meses. El hondureño, de 28 años, afronta este contratiempo justo cuando comenzaba a tomar protagonismo en el AEK. El entrenador Marko Nikolić había destacado su buen momento futbolístico y lamentó que esta lesión llegara cuando el volante estaba encontrando regularidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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