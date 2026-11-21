Atenas, Grecia.

El futbolista hondureño Kervin Arriaga encendió las alarmas en el AEK de Atenas después de sufrir una lesión que apunta a ser una fractura de clavícula, durante el compromiso frente al Kalamata, correspondiente a la actividad del fútbol griego.

El mediocampista catracho fue titular en el encuentro, pero tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 63, luego de presentar molestias que le impidieron continuar. La lesión encendió las preocupaciones dentro del cuerpo técnico, especialmente por la posibilidad de que requiera una intervención quirúrgica.

Pese a la salida de Arriaga, el AEK de Atenas consiguió sacar adelante el compromiso y se impuso por 0-1 ante el Kalamata. Sin embargo, la victoria quedó en segundo plano debido a la situación física del hondureño, quien se había ganado un espacio importante en el equipo.