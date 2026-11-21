Madrid, España.

Real Madrid remontó con agonía y sufrimiento 2-1 contra el Celta de Vigo en la décimo tercera jornada de la Liga Española 2026-2027 y sigue presionando en el liderato de la tabla de posiciones al FC Barcelona que juega este domingo.

Tuvo que venir de atrás el equipo blanco. Le costó y no fue hasta los últimos minutos que encontró la remontada para no dejar escapar a su archirrival en la cima de la clasificación del campeonato español.

El Celta empezó sorprendiendo en el estadio Santiago Bernabéu. A los 6 minutos gran jugada colectiva del equipo vigés y que finalizó Pablo Durán empujando el balón a las redes de la portería de Thibaut Courtois. Silenciaba el templo merengue temprano en el partido.

Pero el Real Madrid reaccionó. Se fue arriba, no dejó de atacar y consiguió el empate tras la entrada de Vinicius al campo en el segundo tiempo. El brasileño condujo por la banda izquierda, se la pasó a Kylian Mbappé, el francés se la dejó a Jude Bellingham y el inglés soltó un bombazo rasante de derecha para firmar un golazo, 1-1.

Incluso, el Real Madrid pudo haber empatado antes el marcador en la primera parte. Mbappé tuvo un penal que le cometieron a él mismo, pero el goleador galo le pegó horrible y la mandó arriba del arco del portero rumano Andrei Radu.

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José Mourinho mandó a todo su arsenal al campo. Carlos Espí entró en el minuto 79 por Eduardo Camavinga y seis después le daba la victoria al Real Madrid. Un triunfo importante para seguir peleando por el título de LaLiga.

Volvió a aparecer Vinicius, que regresaba al campeonato liguero tras su castigo de cuatro partidos, mandó un gran centro al corazón del área pequeña, remató de cabeza Espí, la paró Radu, pero el rechace le cae al delantero español que solo la tuvo que empujar. Victoria merengue 2-1.