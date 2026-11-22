Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respaldó los operativos policiales y militares que se desarrollan en el departamento de Yoro para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado por las autoridades como presunto líder del denominado Cártel del Diablo.
A través de sus redes sociales, Zambrano manifestó que los grupos criminales no pueden continuar imponiendo el miedo en las comunidades hondureñas y sostuvo que las personas involucradas en actividades delictivas deben responder ante la justicia.
"Los grupos criminales no pueden seguir imponiendo el miedo en nuestras comunidades. La ley debe prevalecer y quienes cometan delitos deben responder ante la justicia", expresó el titular del Poder Legislativo.
El presidente del Congreso también aseguró que desde ese poder del Estado continuarán impulsando iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de investigar y combatir la criminalidad.
"Seguiremos impulsando leyes que se conviertan en herramientas para fortalecer a los operadores de justicia y combatir de frente la criminalidad", agregó.
Zambrano concluyó haciendo un llamado a mantener las acciones contra las estructuras criminales y afirmó que no darán marcha atrás en las decisiones encaminadas a enfrentar la delincuencia.
"¡No vamos a retroceder ni a escondernos! Honduras necesita decisiones firmes y resultados", enfatizó.
Las declaraciones del titular del Congreso Nacional se ocurren en medio de los operativos desplegados en Yoro para localizar a Ferrera Rodas, luego de los hechos violentos que dejaron 12 personas muertas el miércoles 18 de noviembre en el municipio de Yorito.
Como parte de estas acciones, las autoridades han movilizado a efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de ejecutar allanamientos, patrullajes y reconocimientos en comunidades rurales y zonas montañosas.
Ayer, sábado 21 de noviembre, tres presuntos integrantes de la estructura criminal fueron abatidos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, según informó la Policía Nacional.