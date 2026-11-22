Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respaldó los operativos policiales y militares que se desarrollan en el departamento de Yoro para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado por las autoridades como presunto líder del denominado Cártel del Diablo. A través de sus redes sociales, Zambrano manifestó que los grupos criminales no pueden continuar imponiendo el miedo en las comunidades hondureñas y sostuvo que las personas involucradas en actividades delictivas deben responder ante la justicia.

"Los grupos criminales no pueden seguir imponiendo el miedo en nuestras comunidades. La ley debe prevalecer y quienes cometan delitos deben responder ante la justicia", expresó el titular del Poder Legislativo. El presidente del Congreso también aseguró que desde ese poder del Estado continuarán impulsando iniciativas legislativas orientadas a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de investigar y combatir la criminalidad.