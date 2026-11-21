Tomás Zambrano explicó que la adquisición del equipo permitirá reducir los gastos por alquiler de maquinaria y ampliar la cobertura de atención vial. Según indicó, con los mismos recursos la municipalidad podrá pasar de reparar aproximadamente cinco kilómetros a unos 15 kilómetros.

Valle, Honduras . El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó este sábado en la entrega de una motoniveladora y un vibrocompactador a la municipalidad de Goascorán, Valle, para fortalecer los trabajos de mantenimiento y reparación de calles y caminos en las comunidades del municipio.

“Esa maquinaria es de ustedes, del pueblo de Goascorán. No es mía, no es de Papi, no es de Gaspar; es del pueblo de Goascorán”, expresó el titular del Legislativo, al referirse al presidente Nasry Asfura y al alcalde Gaspar Paz.

El funcionario aseguró que el equipo estará al servicio de los habitantes y llegará hasta las comunidades más alejadas del municipio, con el propósito de atender las necesidades de mantenimiento de sus calles y caminos.

Durante su intervención, también informó sobre los proyectos de pavimentación que se impulsan en El Chorro, Llano Grande, El Amatillo, El Rincón y El Zapote, además de trabajos de iluminación de campos deportivos en El Chorro, Piedra Blanca, El Junquillo y otros sectores.

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Zambrano anunció, asimismo, la renovación del estadio municipal de Goascorán, con el objetivo de ofrecer instalaciones deportivas adecuadas para niños, jóvenes y familias de la localidad.

Finalmente, afirmó que el Gobierno del presidente Nasry Asfura, el Congreso Nacional y las autoridades municipales continuarán trabajando de manera coordinada para impulsar obras de infraestructura y desarrollo en beneficio de los habitantes del departamento de Valle.