Valle, Honduras. Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) decomisaron un cargamento de mercancía valorado preliminarmente en más de 31 millones de lempiras, durante una operación realizada en el punto fronterizo integrado El Amatillo, Goascorán, Valle.
El operativo se ejecutó en el marco del Plan de Seguridad Escudo de Honduras, tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron detectar un vehículo de carga pesada procedente de Nicaragua y cuyo destino era El Salvador.
Durante la inspección, los agentes encontraron inconsistencias en la documentación del transporte, donde se declaraba que el cabezal trasladaba rollos de plástico.
Sin embargo, al revisar el interior del vehículo, los funcionarios descubrieron un cargamento de calzado y gorras de reconocidas marcas internacionales que presuntamente era transportado de manera irregular por territorio hondureño.
Las autoridades contabilizaron 14,798 pares de zapatos de marca; además de 6,600 gorras.
De acuerdo con la valoración preliminar, el calzado tiene un costo estimado de 29 millones 596 mil lempiras, mientras que las gorras fueron valoradas en un millón 782 mil lempiras.
En conjunto, la mercancía decomisada alcanza un valor de 31 millones 378 mil lempiras, según el informe de las autoridades policiales.
El procedimiento se realizó en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el Ministerio Público y las autoridades aduaneras, bajo la dirección de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que ordenó el decomiso del vehículo y los productos.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas.