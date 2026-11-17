Valle, Honduras. Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) decomisaron un cargamento de mercancía valorado preliminarmente en más de 31 millones de lempiras, durante una operación realizada en el punto fronterizo integrado El Amatillo, Goascorán, Valle.

El operativo se ejecutó en el marco del Plan de Seguridad Escudo de Honduras, tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron detectar un vehículo de carga pesada procedente de Nicaragua y cuyo destino era El Salvador.

Durante la inspección, los agentes encontraron inconsistencias en la documentación del transporte, donde se declaraba que el cabezal trasladaba rollos de plástico.

Sin embargo, al revisar el interior del vehículo, los funcionarios descubrieron un cargamento de calzado y gorras de reconocidas marcas internacionales que presuntamente era transportado de manera irregular por territorio hondureño.