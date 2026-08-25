Nasry Asfura entrega maquinaria a cuatro municipios de Intibucá

De acuerdo con el mandatario, uno de los proyectos contempla la rehabilitación de 15 kilómetros entre Camasca y Magdalena , mientras que otro comprende 16 kilómetros desde el desvío hacia San Antonio .

El presidente Nasry Asfura informó este martes que el próximo 21 de septiembre se abrirá el proceso de licitación para varios proyectos que, en conjunto, contemplan más de 41 kilómetros de obras viales, además de un bulevar de dos kilómetros.

Intibucá, Honduras. El gobierno anunció una nueva licitación para ejecutar obras viales en el departamento de Intibucá, mientras cuatro municipios recibieron maquinaria pesada para atender caminos y otras necesidades de infraestructura local.

“Todas estas ofertas se recibirán el 21 de septiembre. Vamos a cambiar esta realidad, porque ese es nuestro deber y nuestro trabajo”, afirmó Asfura durante el acto realizado en Intibucá.

A estos trabajos se suma la pavimentación de un bulevar de dos kilómetros entre Magdalena y Santa Lucía, así como la licitación de otros 8.5 kilómetros de carretera en Colomoncagua.

Durante la jornada, el mandatario y la primera dama, Lissette del Cid de Asfura, entregaron maquinaria pesada a las alcaldías de Santa Lucía, Camasca, Magdalena y Colomoncagua.

Los equipos serán utilizados principalmente para el mantenimiento y rehabilitación de caminos, atención de emergencias y apoyo a las actividades productivas de las comunidades.

Cada municipalidad recibirá un equipo de maquinaria de acuerdo con sus necesidades. Entre los vehículos y equipos contemplados se encuentran retroexcavadoras, motoniveladoras, vibrocompactadores, tractores de oruga, volquetas y tanques cisterna.

El programa está dirigido especialmente a municipios afectados por la sequía y a zonas donde las condiciones de las carreteras dificultan el traslado de productos agrícolas y cafetaleros.

Durante su intervención, Asfura defendió la transferencia de maquinaria a las alcaldías y sostuvo que los gobiernos municipales deben contar con las herramientas necesarias para atender directamente los problemas de sus comunidades.

“Esto nos da alegría, pero también nos da la responsabilidad de servirle a la gente. Esta maquinaria es para ustedes”, manifestó el presidente ante autoridades municipales, productores y pobladores.

El alcalde de Santa Lucía, Eligio Cedillo, destacó la llegada de los equipos y aseguró que permitirán atender necesidades de infraestructura del municipio. Mientras que el alcalde de Magdalena, Adolfo Gustavo del Cid, agradeció la entrega y señaló que las obras son importantes para la población.

El diputado por Intibucá, Napoleón Amador, sostuvo que los proyectos deben beneficiar a los habitantes independientemente de su afiliación política. “El desarrollo no tiene color político”, expresó.

Con los nuevos equipos y los proyectos anunciados, las autoridades municipales esperan mejorar la conectividad de las comunidades de Intibucá y facilitar el traslado de la producción agrícola y cafetalera hacia otros puntos del departamento.