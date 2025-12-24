  1. Inicio
Así luce el Estadio Nacional con la instalación de sus nuevas butacas

Con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a los fanáticos, el Estadio Nacional iniciará la colocación de 5,840 butacas en el sector de sol popular del coloso capitalino.

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 15:42 -
  • Mario Figueroa
1 de 14

Condepor comenzó la instalación de más de 5,000 asientos en la localidad de sol centro del recinto capitalino.

 Fotos: cortesía.
2 de 14

Bajo las directrices del comisionado de Condepor, Mario Moncada, este 24 de diciembre se inicia la colocación de las nuevas butacas en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
3 de 14

El plan contempla la instalación de un total de 5,840 asientos en el sector de sol popular del emblemático coloso capitalino.
4 de 14

Esta obra busca dignificar la experiencia de la afición que asiste al principal escenario deportivo de Tegucigalpa.
5 de 14

La modernización apunta a brindar mayor comodidad y orden en una de las zonas más concurridas del estadio.
6 de 14

La instalación de las butacas forma parte de un proceso integral de renovación del recinto.
7 de 14

Dichas mejoras se ejecutan de manera progresiva bajo la supervisión de las autoridades deportivas.
8 de 14

Este avance se suma a la reciente instalación del moderno sistema de iluminación LED.
9 de 14

Así está quedando la instalación de butacas en la localidad de sol centro del Estadio Nacional.
10 de 14

También destaca la colocación del nuevo techado, que mejora la protección y estética del estadio.
11 de 14

El objetivo principal es elevar los estándares de infraestructura deportiva en el país.
12 de 14

Con estas acciones, el Chelato Uclés continúa consolidándose como un escenario de primer nivel.
13 de 14

El Estadio Nacional continúa con sus trabajos de mejora y modernización, preparándose para recibir la gran final entre Olimpia y Marathón.
14 de 14

Con estos avances, el Estadio Nacional se prepara para ofrecer un ambiente de primer nivel durante la esperada final
