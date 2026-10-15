Olimpia vs Real España, EN VIVO, Clásico de Honduras, horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

Duelo de alto voltaje en Tegucigalpa. Olimpia y Real España protagonizarán este jueves una nueva edición del clásico moderno del fútbol hondureño, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Ambos equipos saltarán al terreno de juego con un mismo objetivo: conquistar tres puntos que pueden marcar el rumbo de la lucha por el liderato. Albos y aurinegros prometen un choque electrizante, en el que no solamente estará en disputa el orgullo por ganar un clásico, sino también la cima de la clasificación. La diferencia entre ambos es mínima y convierte este compromiso en uno de los más atractivos de la jornada.

La Máquina llega motivada a la capital y con argumentos de sobra para ilusionar a su afición. El conjunto sampedrano ocupa el primer lugar de la tabla con 21 puntos y mantiene su condición de invicto, números que reflejan el buen momento que atraviesa en el campeonato. Bajo la dirección técnica del español Juan Ignacio Martínez, Real España intentará ratificar su candidatura al título y dar un golpe de autoridad en una de las canchas más exigentes del país. La mala noticia es que no podrá contar con el talentoso volante ofensivo Nixon Cruz por molestias musculares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, los aurinegros también tendrán un desafío histórico por superar. Real España buscará ponerle fin a una sequía de 11 años sin ganar en Tegucigalpa, una racha que se traduce en 24 partidos sin triunfos en la capital. La última vez que logró imponerse fue en 2015, cuando derrotó 2-1 a su rival. Ahora, el líder del torneo tendrá la oportunidad de romper ese maleficio y reafirmar su gran momento futbolístico. Del otro lado estará un Olimpia que no piensa ceder terreno. Los dirigidos por el uruguayo Eduardo Espinel marchan en la segunda posición con 20 unidades, apenas un punto por debajo de los catedráticos. Por ello, una victoria ante su afición les permitiría alcanzar los 23 puntos y desplazar a Real España de la cima, siempre que se concrete el resultado necesario en este enfrentamiento directo. El conjunto merengue buscará hacer valer su experiencia en esta clase de compromisos y aprovechar la localía para recuperar el primer puesto. Con la presión de su gente y la posibilidad de dar un golpe de autoridad en el campeonato, los blancos afrontan una prueba importante ante un rival que todavía no conoce la derrota en el Apertura.

Además, Olimpia tiene otro compromiso de máxima exigencia en el horizonte. El Rey de Copas también concentra su atención en la Copa Centroamericana, torneo en el que disputará las semifinales frente al Cartaginés de Costa Rica. La próxima semana, los albos viajarán al país centroamericano para afrontar el partido de ida de una serie que representa otra oportunidad de luchar por un título internacional. De esta manera, el clásico moderno llega cargado de ingredientes: un Real España invicto que quiere consolidarse en la cima, un Olimpia decidido a recuperar el liderato y una rivalidad que promete emociones de principio a fin. Tegucigalpa será el escenario de un choque en el que cada detalle puede marcar la diferencia y cuyo resultado podría tener un impacto directo en la pelea por el campeonato hondureño.

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