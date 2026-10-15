Marathón vs Olancho EN VIVO hoy, hora y canal dónde ver partido Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Un Marathón con la necesidad de sumar se enfrenta este jueves a los Potros del Olancho FC en la décima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El Monstruo Verde vuelve al estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula para buscar volver al camino del triunfo tras dos partidos consecutivos sin ganar, sumando una derrota y un empate. Los verdolagas están ubicados en el tercer lugar de la tabla de posiciones del campeonato con 18 puntos, mientras los olanchanos son quintos con 12 unidades.

Si la situación del Marathón preocupa a sus aficionados, la del Olancho FC es más alarmante. No ha podido triunfar bajo el mando del entrenador Mauro de Giobbi, quien está en la cuerda floja ya que todavía no consigue celebrar desde su llegada al banquillo olanchano. En Potros saben que tendrán un partido complicado. "Marathón es un equipo interesante y fuerte en todas sus líneas. Defensivamente es de los clubes que menos goles reciben, y en ataque cuenta con jugadores desequilibrantes y extranjeros de gran nivel como Brian Farioli y el colombiano Moreno, además de las incorporaciones de Horacio Argueta y Pérez. Hemos analizado sus falencias para ver por dónde podemos hacer daño", dijo Nelson Muñoz en la previa del juego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Marathón afronta el partido de hoy con la mente puesta en el repechaje de la Copa Centroamericana de la Concacaf que disputará contra el Alianza de El Salvador, que ahora tiene un entrenador conocido como Diego Vázquez.

Horario y dónde ver el Marathón vs Olancho FC