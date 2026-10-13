Rubilio Castillo, envuelto en polémica: demanda a club ante FIFA por este motivo

Desde el momento en que ambas partes llegaron a un acuerdo, el contrato de Rubilio Castillo contemplaba una cláusula relacionada con su proceso de recuperación. La misma establecía que, si su evolución no mostraba avances satisfactorios, el club tenía la posibilidad de finalizar la relación laboral, situación que terminó ocurriendo después de las últimas evaluaciones médicas.