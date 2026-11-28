Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras el inicio de la jornada 14: movimientos en la lucha por el 'Pichichi'.
19. Arda Güler (Real Madrid) -- El turco fue titular este sábado ante el Alavés por la jornada 14 de la Liga Española.
18. Mariano Díaz (Alavés) -- El atacante fue titular ante el Real Madrid, pero tampoco pudo anotar. Se queda atrás en la tabla de goleadores con sus 4 dianas.
17. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés frenó su buena racha y se fue en blanco en esta jornada 14 ante el Alavés. Registra 5 goles en la temporada.
16. Roger Brugué (Levante) -- Fue titular en esta jornada ante el Racing de Santander, pero no pudo anotar. Lleva 5 tantos en la Liga Española.
15. Pierre Aubameyang (Deportivo) -- El gabonés firma 5 goles en lo que va de la temporada con el Deportivo. Su equipo juega este domingo ante el Barcelona.
14. Álex Berenguer (Athletic Club) -- El español marcó este sábado en el triunfo de su equipo ante el Málaga (3-4). Escala en la tabla tras alcanzar las 5 anotaciones.
13. Fernando Niño (Elche) -- Fue titular este sábado en la caída ante el Atlético de Madrid (2-3), pero se fue sin marcar. Lleva 6 anotaciones en la temporada.
12. Álex Baena (Atlético de Madrid) -- Jugó este sábado ante Elche, pero se fue en blanco. Se queda con 6 goles en la tabla.
11. Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) -- El español anotó en el triunfo del cuadro colchonero y escala en el Pichichi tras llegar a 6 tantos.
10. Lucas Boyé (Alavés) -- No tuvo minutos este sábado ante el Real Madrid y se queda con sus 6 anotaciones tras 14 jornadas.
9. Sergio Camello (Rayo Vallecano) -- Otra vez se fue sin marcar, pese a que fue titular en esta jornada ante el Betis. Se ha quedado estancado en la tabla con 7 anotaciones.
8. Adrián Niño (Málaga) -- Se destapó este sábado con doblete ante el Athletic Club y escala. Ya registra 7 anotaciones en lo que va de la temporada.
7. Roberto Fernández (Espanyol) -- El atacante lleva 7 goles en la Liga Española. Su equipo enfrenta este lunes al Getafe.
6. Fermín López (FC Barcelona) -- Viene de marcar en la pasada fecha, pero este fin de semana será una de las ausencias en el cuadro azulgrana. Registra 8 tantos en la campaña.
5. Ante Budimir (Osasuna) -- El delantero marcó en la pasada jornada y este domingo su equipo se mide ante el Valencia. Lleva 9 goles en la Liga Española.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- Regresa este domingo tras su ausencia en la Champions y buscará aumentar su cuenta ante Deportivo. Lleva 10 goles en la temporada.
3. Yassir Zabiri (Racing de Santander) -- El atacante marroquí ha sido una de las sorpresas y sigue peleando en la cima. El pasado viernes marcó ante Levante y aviva su lucha en la cima: registra 12 tantos tras 14 jornadas.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés marcó este sábado ante Alavés, pero no le ajustó en la caída de su equipo 1-2. El atacante mete presión en la lucha por el 'Pichichi': lleva 14 goles y acorta la distancia con Raphinha.
1. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño no suelta la cima y lidera con 15 anotaciones el 'Pichichi'. Los azulgranas enfrentan este domingo al Deportivo.