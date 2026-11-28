Se cumplen diez años del accidente del Chapecoense, una de las tragedias más recordadas en el mundo del fútbol. ¿Qué lo ocasionó? ¿Qué fue de los únicos sobrevivientes?
Brasil recuerda este sábado el décimo aniversario de la tragedia aérea que conmocionó al mundo del fútbol, cuando el avión que transportaba al Chapecoense hacia Medellín se estrelló en Colombia la noche del 28 de noviembre de 2016, dejando 71 muertos y apenas seis sobrevivientes.
La aeronave de la compañía boliviana LaMia trasladaba a jugadores, integrantes del cuerpo técnico, directivos y periodistas que viajaban para disputar la primera final internacional de la historia del club brasileño, ante Atlético Nacional, por la Copa Sudamericana.
Las investigaciones concluyeron posteriormente que el avión se quedó sin combustible antes de llegar al destino, y responsabilizaron tanto a la aerolínea como al piloto por el accidente.
La tragedia puso fin de manera abrupta a la trayectoria de un modesto equipo del interior del estado de Santa Catarina que se había convertido en la revelación del fútbol sudamericano.
Tras eliminar a históricos clubes argentinos como Independiente y San Lorenzo, Chapecoense había alcanzado por primera vez una final continental, en una campaña que captó la atención de aficionados de toda la región.
Del accidente únicamente sobrevivieron seis de los tripulantes, entre ellos tres futbolistas, a los cuales la vida les cambió por completo.
El portero Jakson Follmann, el defensa Hélio Neto y el lateral Alan Ruschel fueron los tres futbolistas que sobrevivieron al fatal accidente de Chapecoense.
Diez años después, de los tres jugadores que sobrevivieron, el lateral Alan Ruschel fue el único que logró regresar al fútbol profesional, pero este mes anunció su retiro a los 37 años.
El defensa Hélio Neto y el portero Jakson Follmann, quien perdió parte de una pierna, no lograron volver a competir y actualmente se dedican a dar conferencias sobre superación personal.
Jakson Follmann y Hélio Neto continúan ligados al club como embajadores y conferencistas. A ellos se suman los tripulantes Ximena Suárez y Erwin Tumiri, así como el recuerdo del periodista Rafael Henzel, quien logró volver a los micrófonos antes de fallecer de un infarto en 2019.
Pese a las investigaciones y a las conclusiones de una comisión parlamentaria brasileña que atribuyó responsabilidades a varias empresas vinculadas al vuelo, diez años después de la catástrofe una parte de los familiares sigue sin recibir compensaciones.
Según medios locales, algunas familias de las víctimas podrían poner fin a las disputas judiciales pendientes mediante un acuerdo de indemnización de 225.000 dólares.
Para conmemorar este décimo aniversario, tanto en Brasil como en Colombia se llevan a cabo actos cargados de emotividad. En la Arena Condá de Chapecó se instaló una exposición fotográfica y se realiza una vigilia en memoria de las víctimas, mientras que en el municipio colombiano de La Unión autoridades locales y representantes diplomáticos rinden tributo en la montaña donde ocurrió el impacto, reafirmando que el legado de aquel plantel permanece intacto.
En una entrevista el exportero Jakson Follmann recordó la caída del avión rumbo a la final de la Copa Sudamericana, una noche que terminó con su carrera y la muerte de muchos compañeros. El sobreviviente pasó del partido más importante del club a las consecuencias físicas y personales del accidente.
Además de describir su recuperación, afirma que aún no tiene información concreta sobre las responsabilidades y las indemnizaciones. Follmann relata que el trayecto transcurría con normalidad hasta que los motores se apagaron y las luces de la aeronave dejaron de funcionar.
"De repente, los motores se detienen, las luces se apagan y nadie dice nada", recuerda Follmann, que por entonces tenía 24 años. Según su relato, dentro del avión solo se escuchaba el ruido del viento y todo estaba a oscuras. Confiesa que rezaron y esperaron que los sistemas volvieran a funcionar.
"En tan solo un minuto perdí prácticamente a todos mis amigos y mi principal instrumento de trabajo. Fue difícil, es difícil y será difícil hasta la eternidad", sostuvo el exguardameta, que sufrió 14 fracturas, perdió una pierna y permaneció cerca de dos meses internado. Fue el último de los sobrevivientes en recibir el alta.
Durante ese período atravesó cirugías, recibió la noticia de las muertes de sus compañeros y debió concentrarse en su recuperación. Explica que estuvo cinco días en coma y que al despertar conoció, de manera gradual, la dimensión de la tragedia y el alcance de sus lesiones. "Cuando abrí los ojos, ya recibí la noticia de todo lo que había ocurrido", cuenta. También recuerda que recibió apoyo de profesionales, entre ellos especialistas en psicología, durante una etapa en la que su prioridad era sobrevivir.
La adaptación a una prótesis fue una de las dificultades posteriores. Follmann indica en la entrevista que había pensado que podría volver a caminar con rapidez, pero comprobó que debía reaprender el movimiento paso a paso. "Tuve que aprender a caminar como un niño de 10 meses o un año. Necesité reconstruirme", apuntó al referirse a las secuelas físicas.
Follmann mantiene contacto con Alan Ruschel y Neto, a quienes definió como hermanos. "Somos muy amigos", afirmó sobre el vínculo que conservan tras ser los únicos tres sobrevivientes del plantel. Viven en distintos estados de Brasil, pero continúan comunicados por mensajes a través de los celulares.
En un programa de Telenoche recordaron la tragedia y entrevistaron a Jackson Follman, quien fue contundente. “El protagonista de la historia de hoy Jackson Follman estaba en su mejor momento de su carrera profesional”, afirmó la periodista Yanina Sibona. Y agregó: “Era arquero del Chapecoense. Y estaban muy ilusionados. Viajaban en un charter a cumplir el sueño futbolístico de su vida”.
La periodista contó que el exarquero habló en exclusiva con ella. “Estábamos viviendo el mejor momento de nuestra vida”, afirmó Follman. Y señaló que fue una situación que podría haber sido evitada. “Yo no digo que fue un accidente, fue un crimen”.
“El vuelo venía siendo tranquilo, hasta entonces seguro y de repente los motores y las luces se apagaron y nadie dijo nada. Quedó todo en silencio”. El exarquero contó que comenzaron a rezar y nadie gritaba.
“Me rescataron después de tres horas y media. Cuando abro los ojos, estoy en medio de la selva. Hacía mucho frío, llovía. Cuando abro los ojos no sabía ni qué estaba sucediendo, ni recordaba la situación del avión”, agregó. Finalmente, tuvieron que amputarle una pierna y Follman indicó: “Seguimos buscando respuestas, pero no tenemos nada”.
Fuera del fútbol, el exarquero se dedica desde hace seis años a ofrecer conferencias sobre su experiencia. También publicó el libro 'A Vida Depois da Queda', escrito por el periodista Marco Aurélio de Souza, sobre su vida antes y después del accidente. Follmann dijo que las charlas y el libro forman parte de su actividad actual, que incluye viajes en avión para cumplir con esos compromisos. “Cada vez que subo a un avión, me siento y hago una oración”, afirmó sobre una rutina que mantiene desde entonces.
El exportero está casado con Andressa Perkovski, la mujer que lo respaldó durante todo el complicado proceso. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2017 en Chapecó, tras haber pospuesto su boda originalmente prevista para diciembre de 2016 a raíz del accidente aéreo del Chapecoense.