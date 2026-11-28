Durante ese período atravesó cirugías, recibió la noticia de las muertes de sus compañeros y debió concentrarse en su recuperación. Explica que estuvo cinco días en coma y que al despertar conoció, de manera gradual, la dimensión de la tragedia y el alcance de sus lesiones. "Cuando abrí los ojos, ya recibí la noticia de todo lo que había ocurrido", cuenta. También recuerda que recibió apoyo de profesionales, entre ellos especialistas en psicología, durante una etapa en la que su prioridad era sobrevivir.