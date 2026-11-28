Choloma, Honduras.

El CD Choloma protagonizó una de las sorpresas de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras al imponerse por 3-2 al Real España, en un vibrante encuentro disputado este sábado 28 de noviembre en el estadio Rubén Deras. Los maquileros aprovecharon su condición de locales para despedir las vueltas regulares con una alegría, mientras que la máquina sufrió un duro revés en sus aspiraciones de finalizar entre los dos primeros lugares de la clasificación. El conjunto cholomeño afrontó el compromiso con la intención de cerrar su participación en la fase regular dejando una buena imagen ante su afición. Aunque no tenía posibilidades de acceder a la liguilla, el equipo local encontró en el enfrentamiento contra uno de los clubes históricos del fútbol hondureño la oportunidad de demostrar su capacidad competitiva y despedirse con una victoria de mucho valor anímico. Por su parte, Real España llegó al estadio Rubén Deras con la obligación de sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de conseguir el segundo puesto y clasificar directamente a las semifinales. Sin embargo, la Máquina no consiguió responder a las exigencias del encuentro y terminó pagando caro sus errores ante un Choloma que mostró contundencia en los momentos determinantes. Jugarán repechaje donde se enfrentarán en duelos de ida y vuelta al Estrella Roja.

LOS GOLES

El compromiso comenzó con emociones desde los primeros minutos. Apenas al minuto 2, Juan Manuel Capeluto protagonizó una desafortunada acción que terminó en autogol y permitió que el marcador se moviera tempranamente. Era el primero a favor de los aurinegros. La reacción del Choloma llegó por medio de Lautaro Ferreira, quien se convirtió en una de las grandes figuras del encuentro. El atacante apareció al minuto 19 para establecer el empate y devolverle la esperanza al conjunto local. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, Ferreira volvió a hacerse presente en el marcador. Al minuto 45, el delantero consiguió su segunda anotación de la noche y permitió que los maquileros se marcharan al descanso con la ventaja de 2-1. En la segunda parte, el Choloma mantuvo su efectividad ofensiva y amplió la diferencia al minuto 54 gracias a Jhoan Quejada, quien anotó el tercer tanto para los locales y complicó todavía más el panorama de los aurinegros.

Real España no bajó los brazos y continuó buscando la manera de meterse nuevamente en el partido. Su insistencia encontró recompensa al minuto 80, cuando David Sayago consiguió descontar y establecer el 3-2, resultado que devolvió la incertidumbre a los minutos finales. Pese a la reacción de la Máquina, el conjunto cholomeño consiguió conservar la ventaja y aseguró una victoria que le permitió despedir las vueltas regulares con una importante satisfacción.