Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia bajó el telón de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con una victoria de 2-1 sobre el Estrella Roja, en un encuentro correspondiente a la jornada 16 que se disputó en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. En un compromiso sin mayores implicaciones para ambos equipos en cuanto a sus objetivos de clasificación, merengues y danlidenses protagonizaron un duelo que dejó tres anotaciones para los aficionados que se hicieron presentes en el recinto capitalino. Los albos cumplieron con su tarea y despidieron la fase regular sumando tres puntos, mientras que el conjunto visitante cerró su participación con la mirada puesta en el repechaje. Para Olimpia, el triunfo representó una oportunidad de reivindicarse después de la derrota sufrida en la jornada anterior frente a su archirrival. Los dirigidos por Eduardo Espinel ya tenían asegurado el liderato de las vueltas regulares y, por consiguiente, su clasificación directa a las semifinales. Con esta victoria, los leones alcanzaron los 38 puntos y ahora podrán enfocarse en la preparación para la etapa decisiva del campeonato, donde buscarán dar otro paso hacia el título.

Por su parte, el Estrella Roja, vigente campeón de la Liga de Ascenso, también había garantizado anticipadamente su presencia en la siguiente fase del torneo. Sin embargo, el equipo de Danlí ya conoce a su próximo adversario: Real España, contra el que deberá disputar el repechaje en busca de continuar con vida en la máxima categoría del fútbol hondureño.

LOS GOLES

Olimpia asumió la iniciativa desde los primeros minutos y buscó imponer condiciones ante un rival que intentó mantener el orden defensivo. Apenas al minuto 7, el delantero Kilmar Peña logró enviar el balón al fondo de las redes; sin embargo, la celebración merengue quedó frustrada cuando el árbitro señaló una posición adelantada y anuló la anotación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los albos continuaron insistiendo hasta encontrar la recompensa a su superioridad en el minuto 37. Edwin Rodríguez protagonizó una destacada acción individual después de ejecutar un tiro de esquina en corto desde uno de los costados. El mediocampista se quitó de encima a un adversario y, con un preciso centro de zurda, encontró al defensor uruguayo Emanuel Hernández, quien se elevó para conectar un certero cabezazo y establecer el 1-0 en el marcador. Tras el descanso, el conjunto capitalino mantuvo su intención de ampliar la ventaja y encontró el segundo tanto al minuto 67. Nicolás Dibble aprovechó una desatención en la última línea del Estrella Roja, producto de la falta de entendimiento entre el guardameta y los defensores centrales, para aparecer sin marca y únicamente empujar la pelota al fondo de las redes.

Cuando parecía que Olimpia se encaminaba a una victoria sin mayores sobresaltos, el conjunto de Danlí encontró la oportunidad de descontar en la recta final del compromiso. Al minuto 83, el árbitro señaló una falta dentro del área y Maikel García asumió la responsabilidad de ejecutar el lanzamiento penal. El zurdo no desaprovechó la ocasión y mandó el balón al fondo de las redes para establecer el 2-1 definitivo. De esta manera, Olimpia cerró las vueltas regulares con una victoria que le permitió alcanzar los 38 puntos y reafirmar su condición de líder del campeonato. Ahora, los merengues tendrán la oportunidad de preparar las semifinales con la tranquilidad de haber asegurado su boleto directo, mientras que Estrella Roja deberá concentrarse en el desafío frente a Real España, una serie en la que estará obligado a competir al máximo para mantener vivo su sueño de seguir avanzando en el Apertura 2026.

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