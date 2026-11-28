San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras se prepara para vivir una jornada de muchas emociones este sábado 28 de noviembre, cuando se dispute la última fecha de las vueltas regulares del torneo Apertura 2026-2027. Seis partidos se jugarán de manera simultánea a partir de las 7:00 de la noche, con varios objetivos todavía pendientes de definición.

Uno de los principales atractivos estará en la lucha por el segundo boleto directo a las semifinales, una posición que actualmente tiene Olimpia como líder con 35 puntos. Marathón y Motagua comparten la segunda posición con 31 unidades, mientras que Real España aparece en el cuarto puesto con 29, por lo que estos tres clubes llegan con posibilidades de quedarse con ese privilegio.

El conjunto verdolaga tendrá un compromiso complicado frente a Génesis FC, mientras que Motagua visitará al Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé. Por su parte, Real España se trasladará a Choloma para medirse al equipo maquilero. Los resultados de estos encuentros determinarán quién acompaña directamente al Olimpia en las semifinales.