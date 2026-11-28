San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Nacional de Disciplina dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 15 del torneo Apertura, dejando castigos para jugadores, entrenadores y clubes por diferentes incidentes registrados durante los encuentros. Entre las medidas más destacadas figura la sanción impuesta a las barras organizada de Marathón, a quienes se les prohibió el ingreso a los estadios durante dos meses, luego de los incidentes violentos registrados en el clásico sampedrano frente al Real España, disputado en el estadio Morazán.

En cuanto a las sanciones individuales, Daniel Carter Bodden, futbolista de Lobos UPNFM, recibió tres partidos de suspensión y una multa económica de 10,000 lempiras, después de ser expulsado en el encuentro ante Estrella Roja y realizar un gesto obsceno cuando abandonaba el terreno de juego. Por su parte, Jhon Jairo López, entrenador del Juticalpa FC, recibió tres partidos de suspensión, mientras que Avner Portillo, jugador del Platense, fue castigado con dos encuentros. También aparecen entre los sancionados Javier López, de Motagua; Selvin Licona y Óscar Isaula, de Estrella Roja, quienes recibieron suspensiones de acuerdo con las resoluciones disciplinarias reportadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse